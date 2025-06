Christian Cueva no olvida su accidentado paso por Alianza Lima en el 2023. En una entrevista reciente, el volante peruano, quien había regresado al equipo íntimo tras tener su primera etapa, comparó al club victoriano con Emelec de Ecuador, donde milita actualmente. Tras su salida de Cienciano, 'Aladino' atraviesa su primera experiencia en Ecuador, donde ya ha sido elegido MVP en su debut por la LigaPro.

En una charla con el programa 'Mano a Mano', el mediocampista de 33 años aseguró que Alianza Lima y Emelec comparten características como ser un equipo con bastante tradición, cercano a la gente y "de barrio". 'Aladino' volvió a mostrar su hinchaje por el elenco victoriano y los comparó con los Eléctricos.

Christian Cueva comparó a Alianza Lima y Emelec

"Emelec esa lo Alianza Lima. Es un club con mucha tradición, muy popular, es del pueblo, es de barrio. Yo me sorprendo y a veces hasta ganas me da bajarme cuando voy al estadio, ver a la gente que tiene dos arcos afuera en la pista jugando ahí, me da ganas de bajarme", dijo Cueva.

Por otro lado, el volante nacional reconoció la buena recepción que ha tenido y aseguró que buscará retribuir ello con profesionalismo y buenas acciones deportivas.

"Desde el principio me recibieron bien y sé que tengo que responder de la mejor manera, con buen profesionalismo, con goles, asistencias, con buen juego y sacrificio", expresó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Christian Cueva con Emelec?

Hace unos días, Jorge Guzmán, presidente de Emelec, confirmó ante los medios que el volante peruano se vinculó con Emelec por todo un año.