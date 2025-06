Boca Juniors empezó su camino en el Mundial de Clubes con un amargo empate frente a Benfica de Portugal. A pesar de que se les escapó el triunfo, los hinchas xeneizes elogiaron el desempeñó de varios de sus futbolistas y uno de los mencionados fue el peruano Luis Advíncula, que por momentos anuló al veloz lateral izquierdo Álvaro Carreras.

Sin embargo, no todos compartieron la opinión de los aficionados y remarcaron el nivel del jugador de la selección peruana. Para el periodista Martín Liberman, el futbolista portugués, que es pretendido por el poderoso Real Madrid, no tuvo problemas para imponerse sobre Advíncula en el duelo por la banda.

Martín Liberman 'destruye' a Luis Advíncula tras duelo con Álvaro Carreras

Al momento de realizar su análisis sobre el debut de Boca Juniors en el Mundial de Clubes, el popular 'Colorado' reparó en el desempeño de Álvaro Carreras y los enfrentamientos que sostuvo contra Luis Advíncula por el sector derecho.

"Veía muchas discusiones por el nivel de Carreras. ¿Es bueno o malo? ¿Por este tipo va a pagar el Real Madrid? A mí me encantó Carreras. El tipo fue siempre; a veces bien, a veces mal. Boca no lo pudo parar. Cada vez que lo atacó a Advíncula, se lo comió. Le ganó la espalda con facilidad. Sus centros no fueron del todo efectivos, pero fue una amenaza por el sector izquierdo. A mí no me disgusto nada el partido de Carreras. No jugó nada mal", manifestó.

¿Álvaro Carreras jugará en el Real Madrid?

El nuevo Real Madrid de Xabi Alonso se movió con fuerza en el mercado de fichajes y quiere seguir sumando jugadores a su plantel. Uno de los deseos del gigante español es el joven lateral izquierdo Álvaro Carreras, quien estuvo presente en el empate 2-2 de Benfica frente a Boca Juniors por el Mundial de Clubes.

El conjunto blanco se encuentra negociando con el elenco portugués; no obstante, el acuerdo todavía no lograr cerrarse debido a la suma de la cláusula de rescisión. De acuerdo al Diario As, 'Las Águilas' piden un monto cercano a los 50 millones de euros para dejar ir al defensor de 22 años.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

El próximo partido de Boca Juniors en este Mundial de Clubes 2025 será el choque ante Bayern Múnich, por la fecha 2 del grupo C, el viernes 20 de junio a las 8.00 p. m. (hora peruana).