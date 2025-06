Pasan los días y el nombre de Ricardo Gareca sigue polarizando a todo Chile. El fracaso de la Roja en las Eliminatorias 2026 ha dejado al 'Tigre' muy expuesto y varios medios de aquel país lo han catalogado como el peor DT en la historia de la selección. Por el momento, Gareca se encuentra recuperando fuerzas y recibiendo el apoyo de los más cercanos. Justamente, uno de los que conversó con el entrenador argentino después de la eliminación chilena fue Christian Cueva.

Como se conoce, el popular 'Aladino' mantiene una buena relación con Gareca luego de los exitosos años que compartieron en la Bicolor. A pesar de la distancia, siguen teniendo contacto y esta vez, el 'Tigre' le confesó cuál era su sentir tras dejar a la Roja.

Christian Cueva confiesa qué le dijo Ricardo Gareca tras su renuncia a Chile

En conversación con el programa 'Palabra de hincha', Christian Cueva contó cómo se sintió Ricardo Gareca luego de abandonar Chile. Según el volante de Emelec, el estratega le dijo que se va tranquilo por la forma en cómo fue tratado.

"Bueno, me dijo: 'Christian, la verdad que me voy tranquilo, me han tratado muy bien'. Ricardo Gareca es así, lo sentí tranquilo pero no se dio el objetivo y esto es fútbol. Yo creo que cuando uno deja el fútbol, lo que se queda es con eso", señaló.

¿Cómo le fue a Ricardo Gareca en la selección chilena?

Ricardo Gareca dirigió a la selección chilena en 17 ocasiones, entre partidos amistosos y oficiales. Su cosecha al mando de la Roja fueron 4 victorias, 4 empates y 9 derrotas.