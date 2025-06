Christian Cueva regresó al extranjero después de 3 años para jugar en Emelec. Después de romperla en Cienciano tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana, el volante de 33 años fichó por el Bombillo por una temporada, según indicó el presidente Jorge Guzmán. Otro de los peruanos en sumarse al equipo fue Alfonso Barco, quien viene de Defensor Sporting de Uruguay. Sin embargo, ellos no serían los únicos. En tierras ecuatorianas, afirman que Gianluca Lapadula sería la nueva obsesión de la directiva.

Es preciso señalar que Lapadula no tuvo un final feliz con Spezia, ya que no consiguió ascender a la Serie A de Italia. En este contexto, un cambio de aires no le vendría mal al atacante ítalo-peruano. De acuerdo a la prensa ecuatoriana, Emelec lo quiere entre sus filas para cerrar su plantel.

Gianluca Lapadula dejaría Italia para jugar con Christian Cueva en Emelec

Los rumores comenzaron luego de que el periodista Javier Alava informó que Emelec está buscando un jugador más para reforzar la plantilla. Eso sí, resaltó que tienen un tiempo límite para cerrar esta incorporación. "En Emelec se está buscando alguien más, pero igual se está contra el tiempo porque el 30 de junio se cierra el libro de pases", dijo en el programa KCH FM Radio.

Posteriormente, su colega José Llerena interrumpió para mencionar que Gianluca Lapadula es uno de los futbolistas que desea la directiva del Bombillo. Es más, para sorpresa de propios y extraños, puso fecha para su llegada a Guayaquil.

"Me dicen que están buscando la contratación de otro peruano, del centrodelantero Gianluca Lapadula y que posiblemente el lunes llegue", explicó. De esta manera, Emelec podría juntar a Cueva con Lapadula, una dupla que ha funcionado de la mejor manera en la selección peruana.

¿Cómo ha sido el rendimiento de Gianluca Lapadula en la última temporada?

La campaña de Gianluca Lapadula ha sido irregular. No tuvo un buen comienzo en Cagliari Calcio y tuvo que llegar al Spezia de la Serie B para encontrar minutos y volver a marcar.

Justamente, desde su llegada, anotó 5 goles y no brindó asistencias. Lo negativo fue que no lograron subir a primera división, pese a que lucharon hasta la última jornada.