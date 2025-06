Juan Manuel Vargas confiesa por qué se alejó de Paolo Guerrero: “Ya hablaremos”

Durante su participación en el pódcast 'Enfocados', el exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas reveló que su vínculo con Paolo Guerrero se rompió por lo que consideró una falta de respaldo cuando ambos coincidieron en la selección peruana. Acompañado por su amigo Luis ‘Cuto’ Guadalupe, Vargas abordó aspectos personales y profesionales, entre ellos el distanciamiento con el actual delantero de Alianza Lima.

La conversación surgió luego de que el conductor del programa, Roberto Guizasola, le preguntó directamente: “¿Extrañas a Paolo Guerrero?”. Ante ello, el exjugador de Universitario fue claro al expresar su sentir sobre la etapa en la que Ricardo Gareca decidió no convocarlo, mientras Guerrero seguía siendo parte del plantel nacional. Para Vargas, esa situación reflejaba una falta de apoyo por parte del 'Depredador'.

¿Qué dijo Vargas sobre Paolo Guerrero?

“Con Paolo se cortó la amistad. ¿Por qué se cortó? Creo que, en un momento, cuando él estaba en la selección, pensé en protegernos, porque siempre nos protegíamos (Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Juan Manuel Vargas). Cuando ellos quedaron (Farfán y Guerrero) y no Claudio ni yo, pensé que no nos protegerían, porque, cuando no estaba Farfán ni Claudio y sí Paolo y yo, hablamos con (Sergio) Markarián sobre el tema de Panamá. Le dije a Markarián: ‘Jefferson y Claudio tienen que estar’. Yo sentí que Gareca nos ‘limpió’ y que (Guerrero) pudo hacer más”, explicó el exlateral izquierdo.

Pese al distanciamiento, el exFiorentina enfatizó que el aprecio hacia Guerrero permanece intacto. “Con Paolo dejamos de tener contacto, pero lo quiero mucho. ‘Paolin, lin, lin’ no le gusta que le digan. Tú sabes que nos queremos mucho, pero ya hablaremos. Ya hablaremos”, concluyó.

¿Qué dijo Jefferson sobre el distanciamiento?

En medio del relato, Jefferson Farfán intervino para dar su punto de vista, con mucha seriedad: “Perfecto, te la doy, pero también tú tienes que ser autocrítico. En aquel momento, te habías tirado tres caballos. Paolo pudo hablar con Gareca, claro, pero tu estado no era el ideal”, respondió la ‘Foquita’, en alusión a la condición física de Vargas en ese período.

Por otro lado, Roberto Guizasola dijo que sería bueno que se junte toda la 'banda' en el nuevo programa de Juan Manuel Vargas, 'La parrilla del Loco' ya que Guerrero y Paolo eran buenos amigos.