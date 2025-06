¿Cuándo pelean Jake Paul vs Julio César Chávez Jr. y dónde ver el combate de boxeo?

Jake Paul y Julio César Chávez Jr. se preparan para la 'pelea del año'. Mientras que el estadounidense se entusiasma con una nueva victoria mediática, como la que obtuvo en el 2024 ante Mike Tyson, el mexicano quiere reaparecer a lo grande tras pasar un largo tiempo inactivo debido a sus problemas de adicciones. El combate está previsto para el próximo sábado 28 de junio y promete paralizar a los seguidores de ambos pugilistas.

El 'Hijo de la leyenda', fiel a su estilo, ya advirtió que quiere "terminar con la carrera de Jake Paul", según declaró para 'The Ariel Helwani Show'. El enfrentamiento está pactado a 10 rounds de tres minutos cada uno en la categoría peso crucero (máximo 200 libras).

¿Cuándo pelean Jake Paul vs Julio César Chávez Jr.?

La pelea entre Jake Paul y Julio César Chávez Jr. está programada para llevarse a cabo este sábado 28 de junio, en el Honda Center de Anaheim, California.

¿A qué hora pelean Jake Paul vs Julio César Chávez Jr.?

La pelea Jake Paul vs Julio César Chávez Jr. cuenta con los siguientes horarios, dependiendo del país en el que te ubiques:

México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (domingo 29).

¿Dónde ver Jake Paul vs Julio César Chávez Jr.?

La transmisión del combate entre Jake Paul y Julio César Chávez Jr. será exclusiva de la plataforma DAZN a nivel mundial en la modalidad pago por evento. La visualización de la pelea tendrá un costo de 60 dólares, aunque también se oferta un paquete especial con otro enfrentamiento a elegir (Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois II, Edgar Berlanga vs Hamzah Sheeraz o Shakur Stevenson vs William Zepeda) por 95 dólares.

Cartelera completa de Jake Paul vs Julio César Chávez Jr.

Estos son los otros combates que conforman la cartelera que tendrá como pelea estelar la lucha entre Jake Paul y Julio César Chávez Jr.