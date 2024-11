La cachetada de Mike Tyson a Jake Paul no tardó en volverse viral en todo el mundo. Ante esto, la leyenda del boxeo reveló que el youtuber le pisó el pie a la hora del careo: "Me pisó el pie porque es un maldito imbéc**", señaló para New York Post.

"Quería pensar que sucedió por accidente, pero ahora creo que pudo haber sido a propósito", añadió. Foto: Netflix.