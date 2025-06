Giancarlo Granda lanza dardo a Ceppelini previo al partido de Alianza Lima: "De uno o dos partidos nadie puede vivir"

Alianza Lima sale a la cancha con la obligación de ganarle a Comerciantes Unidos por la fecha 10 que fue reprogramada debido a las condiciones climáticas adversas para arribar a Cajamarca hace varias semanas. El subcampeón de la Liga 1 ya no tiene margen de error, tras el amargo empate 0-0 ante Sport Huancayo en 'Matute'. De este modo, se juega una final en la complicada cancha de Comerciantes.

Uno de los principales señalados por el tenso momento de Alianza Lima es Pablo Ceppelini, dado que su fichaje generó expectativa por su calidad y experiencia en la cancha. Sin embargo, el '10' no termina de consolidarse en el equipo de Néstor Gorosito e incluso lo vinculan con varios escándalos extradeportivos.

¿Qué dijo Giancarlo Granda sobre Pablo Ceppelini?

El 'Flaco' no dudó en lanzarle un potente gancho al enganche de Alianza Lima. "Ceppelini sale en las portadas porque se habla más de lo que pasa fuera de la cancha por lo que pasa dentro, hace rato. Yo recuerdo una declaración de Ceppelini que dijo: 'Nadie se acuerda del partido con Boca'. De uno o dos partidos nadie puede vivir de un campeonato, muchos menos si llevas la '10' de Alianza Lima", enfatizó en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

Asimismo, reveló que Alianza Lima ya no tiene posibilidades de luchar por el Apertura. "Para mí ya es tarde muchachos. Había que ganar el sábado, ya no ganaron ante Sport Huancayo, entonces se despidieron de la Liga 1", declaró en el programa deportivo. El experimentado comunicador realizó una dura advertencia al cuadro de La Victoria. "Ahora de no ganarle a Comerciantes, con todo respeto, que apenas ganó un partido en el campeonato, que juega en Trujillo, que ni siquiera juega de local, el último que apague la luz y que se vayan todos", sentenció.



¿A qué hora y dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos?

El encuentro entre Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la fecha pendiente del Torneo Apertura comenzará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). El duelo será transmitido por el canal L1 Max. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: historial reciente

De los últimos 5 partidos, Alianza Lima registra 3 triunfos, mientras que Comerciantes Unidos ha ganado en 2 ocasiones.