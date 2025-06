El director técnico de Sport Huancayo, Richard Pellejero, expresó su descontento por la actitud de uno de sus jugadores durante el reciente encuentro contra Alianza Lima el pasado sábado, donde el equipo logró un valioso empate que los mantiene en la lucha por el Torneo Apertura 2025. Sin embargo, una acción polémica de Enzo Fernández generó críticas y reflexiones por parte del entrenador, quien no dudó en señalar la importancia de mantener la concentración y el respeto hacia el rival.

Richard Pellejero, en diálogo con Radio Ovación, reveló que le advirtió a Fernández sobre las consecuencias de su acción, enfatizando que, de haber sido un rival, habría reaccionado con una patada.

Richard Pellejero habló de la acción de Enzo Fernández ante Alianza Lima

"El cambio no fue porque se quedó parado sobre la pelota. Yo mismo le dije que, si fuera su rival, le habría pegado una patada en la rodilla. Ese tipo de situaciones no suman, aunque tampoco lo hizo con ánimo de burlarse", declaró.

El empate ante Alianza Lima no solo fue un resultado positivo, sino que también reflejó el esfuerzo y la dedicación que ha puesto el equipo en la temporada. Con 26 puntos en la tabla, el 'Rojo Matador' se encuentra a solo tres del líder, Universitario. El estratega de 49 años se mostró orgulloso del rendimiento de sus jugadores.

"Estoy muy orgulloso y representado en cada partido. Sabíamos que el fútbol peruano tiene jugadores muy técnicos, lo admiro, pero también entendíamos que debíamos mostrar otras cualidades. Una de ellas era el sacrificio del equipo, y por eso estamos más que felices", indicó.

Por otro lado, Pellejo señaló que no están obsesionados con incorporar refuerzos para el Torneo Clausura, ya que son conscientes de que su plantel no es muy amplio como para disputar en igualdad de condiciones con equipos como Alianza Lima o Universitario.

"No tenemos un plantel muy amplio y no podemos compararnos con los grandes. Alianza, por ejemplo, tiene tres jugadores de selección. Aun así, creemos que vamos a dar pelea, y eso nos deja satisfechos. No he conversado con la dirigencia sobre el tema de refuerzos, pero creo que, al terminar este primer torneo, vamos a querer incorporar a algún jugador más", finalizó.