El empate de la selección peruana frente a Ecuador sentenció la suerte de la Bicolor en las Eliminatorias. A pesar de que matemáticamente todavía hay chances, los dirigidos por Óscar Ibáñez necesitan más que un milagro para acceder al repechaje del Mundial 2026. En medio de este panorama, el reconocido periodista Martín Liberman lanzó una fuerte crítica sobre la campaña que realizó el elenco incaico.

A falta de dos jornadas para finalizar la competición, la Blanquirroja registra 12 puntos —producto de 2 victorias, 6 empates y 8 derrotas— y solo supera a Chile en la tabla de posiciones.

Martín Liberman y su fuerte calificativo a la campaña de Perú en Eliminatorias

"Perú tiene que refundarse, el fútbol peruano está en una crisis realmente profunda. No es solo jugar mal, no es solo no contagiar, no es solo quedarte afuera porque es el segundo Mundial consecutivo después de encontrar una Copa del Mundo en Rusia 2018. El problema es saber qué viene después de septiembre. ¿A quién va a elegir la FPF? ¿Hay jugadores abajo, hay recambio? A Chile y Perú le saco la misma foto", manifestó en la reciente edición de su programa en YouTube.

Luego de enfatizar en la necesidad de un recambio generacional, el popular 'Colorado' consideró que la situación de Perú es preocupante; incluso, mencionó que tuvieron que recurrir a jugadores de 40 años para seguir con la ilusión de clasificar al Mundial 2026.

"Es más preocupante lo de Perú y Chile porque deben de buscar abajo. Mi abrazo al pueblo peruano, pero, la verdad muchachos, era crónica de una muerte anunciada. Esto se veía venir, eligieron mal los entrenadores, tuvieron que traer futbolistas de 40 años para soñar. Por más que matemáticamente todavía no está eliminado, todos coincidimos que están fuera de la copa del mundo", sostuvo.

Por otra parte, Liberman calificó de paupérrimo el desempeño que tuvo la selección peruana durante las Eliminatorias 2026, pues solo conseguir ganar 2 partidos.

"Chile y Perú, que son los dos peores equipos de Sudamérica, deben ir a las profundidades y entrañas de sus federaciones, ver las inferiores, cómo hacer renovar generaciones. Es un duro golpe para los peruanos. Hay que pensar profundamente y con mucha cabeza y conciencia porque claramente no deben seguir así. ¿Cómo van a hacer estas campañas paupérrimas con tan pocos puntos? Es un bochorno (...). Son campañas lamentables", concluyó.

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026

La selección peruana se ubica en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026.