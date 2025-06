Triunfo en las alturas. El conjunto merengue volvió a liderar la punta del Torneo Apertura tras imponerse de visita por 1-0 a Ayacucho FC en el Estadio Municipal Manuel Eloy Molina Robles de Huanta. En un partido disputado con solo diez hombres en cancha, el capitán del plantel del ‘Nonno’ Fossati logró abrir el marcador en los minutos finales y llevarse los tres puntos a casa.

El defensa de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, fue elegido figura del encuentro tras marcar el gol del triunfo en el minuto 92. El jugador brindó declaraciones a la prensa para dar su análisis sobre el compromiso y, además, respondió a las constantes críticas que ha venido recibiendo por su desempeño, señalando estar enfocado en cuidar los resultados que viene teniendo su equipo.

“El fútbol es así. Tengo muchos años en esto. Sé cómo es. Críticas siempre hay cuando juego mal, cuando juego bien o si juego como sea. Siempre hay críticas y es parte de la carrera. Obviamente, me estoy preparando bien. Vine con una lesión que arrastré hace tiempo. Salí de eso. Aproveché para ponerme físicamente bien estas semanas, pero igual lo que más contento me pone es el equipo, más allá de que me critiquen o no. Me importa más el triunfo, que estamos arriba y eso hay que cuidarlo como oro”, declaró.

Destaca el triunfo ante Ayacucho FC

En esa línea, el capitán crema comentó sobre el desarrollo del compromiso y reconoció que, pese a que la altura representó un obstáculo, supieron sacar adelante el partido. También, se refirió a la expulsión de José Carabalí, uno de los factores que pudo complicar el trámite del juego.

Como se recuerda, el jugador ecuatoriano recibió tarjeta roja tras cometer una falta contra un rival a inicios del segundo tiempo.

“Partido muy complicado. Venía la altura y el viaje largo. Siento que hicimos un buen partido. Lamentablemente, la expulsión nos condiciona porque estamos en altura. Igual hicimos un partido inteligente porque, a veces en altura, sales con todo; uno menos y quedas expuesto. Esperamos el momento para golpear y, bueno, al final esta vez me tocó a mí, pero el equipo está muy bien”, agregó Corzo.

