Universitario vs Ayacucho en vivo: alineaciones, horario y canal de TV para ver Torneo Apertura de Liga 1

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO protagonizarán un duelo clave por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Los dirigidos por Jorge Fossati visitarán el Estadio Eloy Molina Robles de Huanta, este domingo 15 de junio, a partir de las 3.00 p. m. La transmisión estará a cargo de la señal de L1 MAX; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Con los triunfos de Melgar y Alianza Atlético, los merengues tiene la obligación de imponerse contra los Zorros para recuperar la punta del certamen. Uno de los grandes ausentes será el volante Edison Flores, quien viene de participar en las Eliminatorias con la selección peruana.

¿A qué hora juega Universitario vs Ayacucho?

El encuentro entre Universitario vs Ayacucho, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2025, comenzará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Universitario vs Ayacucho?

En Perú, la transmisión del Universitario vs Ayacucho estará a cargo de L1 MAX, canal creado por la FPF y 1190 Sports, que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversos cableoperadores, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

¿Cómo sintonizar Universitario vs Ayacucho vía L1 MAX?

Para ver Universitario vs Ayacucho por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales dependiendo del cableoperador que tengas contratado.

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

¿Cómo ver la Liga 1 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el cotejo entre Universitario vs Ayacucho por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.

Universitario vs Ayacucho: alineaciones posibles

Estos serían los equipos titulares para el Universitario vs Ayacucho desde Huanta:

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, César Inga, Martín Pérez Guedes, Andy Polo, José Carabalí; José Rivera y Alex Valera.

Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, César Inga, Martín Pérez Guedes, Andy Polo, José Carabalí; José Rivera y Alex Valera. Ayacucho FC: Juan Valencia; José Ataupillco, Gustavo Navarro, Franco Medina, Carlos Uribe, Alonso Tamariz; Juan Lucumi, Derlis Orué, Carlos Uribe; Elbio Pérez y Marcelo Ferreira.

Universitario vs Ayacucho: pronóstico

Estas son las cuotas de las principales casas de apuestas para el Universitario vs Ayacucho. El equipo crema es amplio favorito, pese a jugar de visita.