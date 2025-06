Carlos Galván lanza dardo a Aldo Corzo: "Inga me da mucha más seguridad en Universitario de Deportes"

Carlos Galván, fiel a su estilo, analizó el presente de Universitario de Deportes y la competencia interna que existe al momento de parar el equipo. Sin duda, el partido de visita en Ayacucho será clave en la recta final del Torneo Apertura 2025. El exfutbolista reveló su preferencia por Inga y lanzó un 'dardo' al experimentado lateral Aldo Corzo.

Galván sostiene que Inga debería arrancar de titular pese a que el capitán, según Fossati, es Aldo Corzo. El histórico jugador prefiere la juventud y la solidez defensiva de Inga antes que la experiencia o el liderazgo del defensor de la selección peruana de fútbol.

¿Qué dijo Carlos Galván de Inga y Aldo Corzo?

Galván no dudo en elogiar el buen desempeño futbolístico que viene realizando Inga en el once de Universitario de Deportes e incluso su adaptación en la zona de volantes. "Yo podría a Inga por encima de Corzo, lejos. Inga potenció mucho la parte defensiva y el sector derecho. Me da mucha más seguridad. No tendría problemas en decírselo a Aldo. El jale del año es Inga", reveló Carlos Galván.

Justamente, un importante sector de la hinchada considera que el capitán de la 'U' no atraviesa un buen momento y debería ser suplente por el excelente nivel que viene mostrando Inga. El entrenador Jorge Fossati lo ha puesto en otras posiciones de la cancha para que Corzo se mantenga en el once titular. No obstante, Carlos Galván la tiene clara y prefiere una defensa con más garantía como la que ofrece Inga.

¿A qué hora y dónde ver Universitario vs Ayacucho?

El encuentro entre Universitario vs Ayacucho, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2025, comenzará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). En Perú, la transmisión del Universitario vs Ayacucho estará a cargo de L1 MAX, canal creado por la FPF y 1190 Sports, que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversos cableoperadores, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.