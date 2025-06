El delantero Luis Ramos no jugará en Universitario de Deportes. Aunque el equipo crema mostro interés por el jugador para reforzarse de cara a la Copa Libertadores, el América de Cali bloqueó su fichaje y no lo dejará regresar al fútbol peruano. "Pese al interés concreto del equipo crema, América de Cali hizo saber que no está dispuesto a desprenderse del delantero", informo el periodista César Luis Merlo vía redes sociales.

