La selección peruana entregó su lista de convocadas para afrontar la Copa Panamericana y Copa Sudamericana del 2025. El entrenador Antonio Rizola ya empezó a trabajar con la mayoría de jugadoras citadas; sin embargo, una de las grandes ausentes es Ysabella Sánchez, figura de Alianza Lima y elegida como MVP de la Liga Peruana de Vóley.

En medio de este panorama, la receptora de 25 años y 1.78 metros salió al frente para aclarar los motivos de su distanciamiento del combinado nacional, pese a figurar en la nómina oficial.

Ysabella Sánchez revela complicado problema de salud que le impide ir a la selección

A través de su cuenta de TikTok, la referente de Alianza Lima reveló que en el 2024 le detectaron un tumor benigno y necesita someterse a una operación para poder seguir jugando. Al recibir la noticia, la voleibolista se vio muy afectada.

"A mediados del año pasado yo me fui a hacer un chequeo porque me dolía mucho una parte de mi pierna izquierda, no podía caminar. Me hicieron rayos X. Salió el doctor a decir que se ha encontrado un tumor benigno... Luego me fui a un traumatólogo y me dijo que, si quiero seguir jugando, eso se tiene que operar. Cuando me habló, empecé a llorar en la consulta.

En ese sentido, la popular 'Chabelita' decidió comunicárselo a sus compañeros de la selección peruana de vóley y conversó con Cenaida, quien le aconsejó operarse apenas culmine la temporada. Además, remarcó que la Federación se encuentra al tanto de su situación.

"Hemos ido a un doctor hace casi una semana para sacar la resonancia. Me dijeron que esos resultados se los van a mandar a los médicos de Alianza y ellos se iban a comunicar conmigo porque tengo que ir a otros médicos que son especialistas en cadera (...) La Federación ya sabe por lo que estoy pasando con mi pierna porque, en la temporada de la liga, me empezó a doler. Nadie sabía", concluyó.

