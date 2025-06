Alianza Lima continúa con su preparación para empezar su defensa en la Liga Peruana de Vóley y lo que será su histórica participación en el Mundial de Clubes 2025. En medio de este panorama, Esmeralda Sánchez, líbero y figura de las vigentes bicampeonas, repasó lo que fue la campaña que realizaron las dirigidas por Facundo Morando y sorprendió con sus declaraciones sobre la rivalidad con Universitario de Deportes.

Al ser consultada, sobre si considera que el clásico del vóley es contra las 'Pumas', la voleiboilista blanquiazul consideró que esta asociación tiene que ver más con lo que ocurre en el fútbol.

"El tema del clásico lo llevan más por el fútbol. El clásico del fútbol es Alianza - 'U'. En el vóley, la trayectoria y los logros que tiene Alianza, la 'U' todavía no los tiene, recién acaban de subir a primera. Yo siento que no es un clásico. Las personas dicen que el clásico es Alianza vs Regatas o San Martín vs Regatas; entonces, al final se debe respetar las opiniones del público. Si quieren llamar clásico al Alianza vs 'U', que lo llamen", manifestó en diálogo con la periodista Darinka Zumaeta.

En ese sentido, Esmeralda Sánchez reconoció el buen desempeño que realizaron las merengues en la presente temporada; sin embargo, indicó que no cuentan con la trayectoria de escuadra como Regatas Lima o la Universidad San Martín. "Yo respeto las trayectorias que tienen los clubes, pero hoy la 'U' no tiene ningún título o trayectoria en la Liga Peruana de Vóley. Tanto Alianza como los otros clubes sí lo tienen. Va más por ahí", agregó.

Por otra parte, la jugadora de 26 años se refirió a la importancia de vencer a Regatas Lima y obtener el bicampeonato de la Liga Peruana de Vóley. Además, descartó que Alianza Lima se 'echaran' en el segundo partido por un tema de taquilla.

"Fue una final linda. Jugar 3 partidos es desgastante. El segundo partido, que ellas nos ganan, Regatas jugó un partidazo y bloqueó nuestras armas. Siento que las personas que salieron a decir que nos echamos por las taquillas, ningún equipo, menos Alianza, se vendería por querer ganar más taquilla (...). Ese día a Regatas le salió todo, pero luego tuvimos una semana para corregir errores, que Facundo pueda replantear y nosotras salimos a disfrutar", concluyó.

Las bajas de Alianza Lima para el Mundial de Clubes y la Liga Peruana de Vóley

Hasta el momento, Alianza Lima registra 4 bajas confirmadas para el inicio de la siguiente temporada. El entrenador facundo Morando no podrá contar con Aixa Vigil, Fabiana Távara y las brasileñas Marina Scherer y Sonaly Cidrao.