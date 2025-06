Julio César Uribe lanza 'dardo' a los hinchas de Sporting Cristal: "De rodillas solo ante Dios, después ante nadie"

Sporting Cristal vive un tenso momento por los malos resultados en la Liga 1 y la dura eliminación en Copa Libertadores. Además, la relación con los hinchas se encuentra rota por la oposición a la directiva de Joel Raffo. Sin duda, los reclamos violentos no le agradan a Julio César Uribe y se mostró en contra de la complicada situación.

Las recientes derrotas de Sporting Cristal han generado malestar entre sus seguidores, ya que han expresado su descontento en redes sociales y en los estadios. Ante esta situación, Julio César Uribe, ídolo histórico y actual vocero del club, se pronunció para calmar los ánimos y pedir apoyo a la hinchada.

¿Qué dijo Julio César Uribe a los hinchas de Sporting Cristal?

Julio César Uribe no se guardó nada en el programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP. “Al hincha lo entendemos y respetamos. Puertas adentro se habla de buena forma y tratamos de sumar, pero en desacuerdo total con el accionar. Yo al hincha y se lo digo con mucho respeto como siempre, quizás por un tema generacional se han olvidado, y lo he dicho en una entrevista anterior, que yo de rodillas solo ante Dios, después ante nadie. Sigo siendo la misma persona. Tengo diferencias a veces en la directiva, pero con una fuerza de decisión estas pueden disminuir y la toma de decisiones ser diferente”, añadió la leyenda de Sporting Cristal.

Además, la figura 'Celeste' confirmó su compromiso con el Sporting Cristal. “No tengo compromiso con las personas que tienen desacuerdo con el hincha. Tengo compromiso con el club que amo que es Sporting Cristal. Soy parte de una gestión. Soy parte del todo y no lo soy todo. El desacuerdo va a estar, pero yo no estoy condicionado por nada. Necesito una fuerza, sí. Si no la tengo, me quedo tranquilo en mi casa. Acá cambiamos esto o simplemente nos acomodamos para que todo se caiga”, enfatizó Uribe.

Uribe y su reflexión tras la inminente eliminación de Perú del Mundial 2026

"Hay que respetar las opiniones siempre, todos tienen diferentes interpretaciones. Si hay algo que a esta selección no se le puede reprochar es que lo ha intentado todo, han entregado todo, pero esa es parte de una intención. No hay término medio de que se pudo o alguien hizo algo, no, estamos jodidos por historia y como aquí la soberbia es extrema y todo el mundo se siente dueño de la verdad. Estamos jod*** y estaremos jod*** siempre, porque no se trabaja en equipo, no se suman verdades, cada uno quiere ser dueño de la verdad. Entonces, sigámonos lamentándonos, personalmente, trato de no estar dentro de ese lamento", sostuvo.