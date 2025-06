Paulo Autuori deja en el aire la continuidad de Franco Romero en Sporting Cristal: "Nosotros tenemos que seguir"

Paulo Autuori dejó en duda la continuidad de Franco Romero, defensa de Sporting Cristal, al señalar que dependerá de la directiva tomar una decisión al respecto. En conferencia de prensa este viernes 13, desde La Florida, el técnico habló acerca del plantel rimense previo al reinicio de la Liga 1.

El zaguero uruguayo es uno de los más criticados por los hinchas debido al bajo rendimiento que ha mostrado desde su llegada al cuadro celeste, hace casi un año. Por ello, los seguidores exigen su salida del plantel."

¿Qué dijo Paulo Autuori sobre Franco Romero?

“Una plantilla de fútbol es un sistema abierto, está siempre entrando y saliendo gente, en construcción y reconstrucción. Pero este es un tema que la directiva está viendo. Los directivos saben lo que va a pasar con Franco (Romero), si se queda o no se queda. Para nosotros está muy claro: nosotros tenemos que seguir. Hay jugadores listos para entrar y poder probar que tienen condiciones de jugar en el equipo de Cristal”, señaló el DT brasileño.

Romero es uno de los seis extranjeros que tiene el cuadro bajopontino. Este año lleva jugados 900 minutos en 10 partidos de la Liga 1 y 540 en Copa Libertadores. Su contrato termina a fines de este mes y, de no renovarle Cristal podría reemplazar su cupo por otro jugador de exterior.

Paulo Autuori sobre posibles fichajes de Cristal: “No pienso en refuerzos”

El entrenador respaldó al plantel actual y aseguró que Sporting Cristal será un equipo competitivo en la segunda parte del año: “No tengo dudas de que tendremos un equipo fuerte para el Torneo Clausura”.

“No hablo de fichajes, para mí lo más importante es este grupo. No pienso en refuerzos ahora ni después; hablo de los jugadores que ya tenemos porque les tengo un enorme respeto, y eso no va a cambiar. Así he trabajado siempre y no será ahora cuando cambie”, afirmó el técnico brasileño.