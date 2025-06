La selección peruana atraviesa un presente desesperanzador tras quedar casi eliminado de la clasificación al próximo Mundial. El último empate del equipo de Óscar Ibáñez contra Ecuador por las Eliminatorias 2026 dejó a la Bicolor en la penúltima posición con con pocas chances de seguir en la pelea por el sueño mundialista. Uno de los que se pronunció tras este nuevo revés del equipo de todos fue Julio César Uribe.

En una charla con RPP, el actual vocero institucional de Sporting Cristal reconoció el esfuerzo que ha hecho el equipo en este proceso clasificatorio. Asimismo, aseguró que históricamente la selección nacional siempre ha estado en una situación complicada en las Eliminatorias y eso se debe a que la soberbia y el individualismo ha imperado en la toma de decisiones.

Uribe y su reflexión tras la inminente eliminación de Perú del Mundial 2026

"Hay que respetar las opiniones siempre, todos tienen diferentes interpretaciones. Si hay algo que a esta selección no se le puede reprochar es que lo ha intentado todo, han entregado todo, pero esa es parte de una intención. No hay término medio de que se pudo o alguien hizo algo, no, estamos jodidos por historia y como aquí la soberbia es extrema y todo el mundo se siente dueño de la verdad. Estamos jod*** y estaremos jod*** siempre, porque no se trabaja en equipo, no se suman verdades, cada uno quiere ser dueño de la verdad. Entonces, sigámonos lamentándonos, personalmente, trato de no estar dentro de ese lamento", sostuvo.

Al ser consultado por las cosas que se deben de cambiar, el popular 'Diamante' nombró una serie de puntos que, desde su punto de vista, no se han estado haciendo y señaló que todos deben mejorar.

"Tiene que cambiar un concepto, el concepto es único y punto. Quién administra mejor la pelota para hacer gol y quién recuperar para que no te lo hagan. También la toma de decisiones, mentalidad, el hacer homogéneo una realidad heterogénea, los principios, los valores de la conducta dentro y fuera de la cancha, la formación. ¿Qué cosa estamos pidiendo? ¿Algo que no estamos dando? Esto es histórico, no de hoy. Tenemos que mejorar todos, acá no se trata de señalar a alguien", puntualizó.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 tras la fecha 15

A falta de 2 fechas por jugar, Perú quedó en la penúltima casilla con solo 12 puntos.