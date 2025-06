Arturo Vidal tuvo una noche para el olvido en el empate 2-2 de Colo-Colo frente a Deportes Iquique por la primera división de Chile. El experimentado volante no solo falló un penal y marcó un autogol, también protagonizó una pelea con su propio compañero de equipo, el portero Fernando De Paul.

El exvolante del Barcelona y el Bayern Múnich tuvo un careo con el portero argentino luego de anotar en propia puerta. Lejos de calmarse los ánimos, la pelea se trasladó hacia los vestuarios y sus demás compañeros tuvieron que intervenir.

Arturo Vidal confronta a la prensa tras pelea con De Paul

Al finalizar el partido, la prensa del vecino país le consultó al ‘King’ sobre lo acontecido con el guardameta. Esto no le gustó nada al mediocampista, quien mostró una actitud confrontacional. “Cosas del fútbol que pasan en la cancha. No pasó nada, está todo bien. ¿Cuántas veces has visto partidos tú? Me peleé 100 veces en la cancha y los camerinos con mis compañeros y no pasa nada”, sostuvo ante los medios de comunicación.

Al escuchar sus frases, el comunicador le consultó al jugador de 38 años si esto era algo normal en un equipo. “¿Cómo que no es normal? ¿Tú no tienes problemas en la familia con tu hermano? Ahora salimos todos, somos amigos. Arreglamos, nos pedimos disculpas y no pasa nada”, expresó iracundo el mediocampista.

Asimismo, el histórico de la selección de Chile dejó en claro que la situación con De Paul ya se solucionó y cuestionó al periodista por insistir en hablar del tema.

“Los 2 hablamos un poco y eso queda ahí. Son discusiones que pasan. Ustedes tienen amigos jugadores retirados, pregúntenles qué pasa en la cancha y qué pasa después en un camerín. ¿Qué más quieres saber, esa es tu noticia?... Pregúntame del partido, otras cosas. La pelea con De Paul fueron 2 palabras ahí, unas acá (camerinos) y quedamos como amigos. No pasa nada”, concluyó.

¿Qué le dijo Arturo Vidal a De Paul?

En las imágenes compartidas por TNT Sports, se observa a Arturo Vidal acercándose a Rodrigo De Paul y lanzándole una provocadora pregunta: “¿Tienes algo que decirme?”. El argentino, lejos de permanecer en silencio, respondió de manera directa al mediocampista chileno. Ante la tensión, varios jugadores intervinieron para prevenir un conflicto mayor y cerraron las puertas del vestuario.