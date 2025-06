Pedro Gallese lanza esperanzador mensaje tras doloroso empate de la selección peruana ante Ecuador: "En el fútbol nada está dicho"

La selección peruana empató 0-0 con Ecuador, en el Estadio Nacional, por la fecha 16 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo liderado por Óscar Ibáñez quedó prácticamente sin chances para acceder al repechaje del Mundial 2026. La falta de gol y la poco contundencia de la mitad de cancha para arriba fueron los detonantes para una Clasificatoria gris y sin brillo.

No obstante, el arquero de la selección peruana, Pedro Gallese no se quedó callado y lanzó esperanzador mensaje a los hinchas e incluso advirtió que no se desanimen, ya que todavía quedan 2 fechas pese al poco fútbol que viene mostrando de local y de visita.

¿Qué dijo Pedro Gallese luego del empate contra Ecuador?

"No se pudo sumar de a tres, quisimos un poco más, pero no se pudo. En otro momento, el empate con Colombia lo hubiésemos celebrado, hoy tocó un Ecuador que está segundo en la tabla con jugadores que están casi todos en Europa, y empatamos en un partido duro", reveló el 'Pulpo' en zona mixta.

Asimismo, divisó una mejora en el equipo de Ibáñez. "Se vio otro Perú. Por ahí no se vio un juego tan vistoso, coordinado, pero mejoramos bastante defensivamente, otra vez no recibimos goles". La esperanza se esfuma, pero 'San Gallese' mantiene viva la llama de la ilusión y mandó contundente mensaje a los hinchas. "Vemos la tabla, vemos las posibilidades ,es complicado, pero el grupo siempre lo va a dar todo hasta donde se pueda. Se tienen que dar los resultados, tenemos que ganar los dos partidos, es muy difícil, pero en el fútbol nada está dicho", sentenció el experimentado portero.

Renato Tapia y su fuerte mensaje sobre las malas decisiones en la selección peruana

"Todo el mundo se dio cuenta de que empezamos las Eliminatorias muy tarde. Desde la llegada de Óscar nos dio algo bueno en lo anímico porque el juego ya lo teníamos. Bueno, aquí estamos poniendo el pecho como siempre. Hemos demostrado garra, buen juego frente a un Ecuador muy bueno. Hemos evolucionado muchísimos de lo que era hace 7 partidos. Así es el fútbol, seguimos teniendo oportunidad, más difícil, pero vamos a seguir hasta el último", manifestó para las cámaras de Movistar Deportes.

