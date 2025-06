Christian Cueva podría salir de Cienciano del Cusco en las próximas horas o días. El volante peruano fue anunciado como nuevo jugador de Emelec el pasado fin de semana, acción que fue denunciada por Sergio Ludeña, administrador del 'Papá', quien anunció acciones legales contra el Bombillo por presentar a un futbolista con contrato. Tras ello, se dio una reunión entre 'Aladino' y el club cusqueño para definir la continuidad del futbolista. En medio de este panorama, Carlos Desio, entrenador de la institución, se pronunció sobre el tema.

En conversación con la prensa, Desio contó que este miércoles 12 se podría definir si 'Aladino' si se quedará en el club o se irá a Emelec. Asimismo, indicó que como 'Aladino' no ha estado asistiendo a las prácticas, no será tomado en cuenta en el próximo partido.

Carlos Desio aseguró que el futuro de Christian Cueva se pude definir este miércoles

"La verdad que lo de Christian no te puedo confirmar nada, realmente no lo sé, sino te lo diría, no doy muchas vueltas en eso. Están hablando, creo que entre hoy o mañana se va definir. Christian hace unos días que no está entrenando y eso va a hacer que por lo menos en el once inicial no lo tenga en cuenta por ahora", declaró.

El técnico argentino también hizo mención a que hay clubes interesado en otros futbolistas aparte de Cueva, como es el caso de Gaspar Gentile, quien es pretendido por Alianza Lima.

"Pasa por los temas también que están buscando otros jugadores, eso habla bien del trabajo nuestro. Siempre digo que trato de potenciar al jugador, obviamente uno siempre quiere contar, por eso hay siempre una charla con la parte dirigencial y el futbolista", sostuvo.

Carlos Desio contó que habló con Christian Cueva

Al ser consultado sobre si pudo conversar con el mediocampista de 33 años, el estratega contó que tuvo una pequeña charla con él para saber qué ideas tiene. Además, señaló que también conversó con Sergio Ludeña, administrador del club.

"Sí, yo hablé con Christian, hablé un poco, cuál era la idea que tenía, hablé con el presidente, con Sergio, por eso se iban a reunir, entre hoy y mañana se va a definir la situación de Cueva", sentenció.