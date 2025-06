Andy Polo, Edison Flores y César Inga se integraron a los entrenamientos de Universitario en el Monumental

¡De vuelta al ruedo! La travesía de la selección peruana casi llegó a su fin en las Eliminatorias y los jugadores de Universitario de Deportes que estuvieron a las órdenes del técnico Óscar Ibáñez ayer regresaron a trabajar con Jorge Fossati, pensando en la recta final del Torneo Apertura, donde los cremas son líderes con 26 puntos, misma cantidad que Alianza Lima.

Los elementos que tuvieron participación en esta jornada doble camino al Mundial 2026 fueron Edison Flores, Andy Polo y César Inga, por lo que ayer hicieron trabajos regenerativos. El “Orejas” sumó un total de 175 minutos, Polo 163, mientras que Inga hizo su estreno absoluto contra Colombia (jugó todo el segundo tiempo) y contra Ecuador se quedó en el banco de suplentes.

El técnico Jorge Fossati se mostró contento por tenerlos nuevamente en casa, sin embargo, sí mostró incomodidad al no ver entre sus dirigidos a Rodrigo Ureña, seleccionado de Chile y que jugó media hora ante Bolivia en El Alto.

“Sé que estaban dadas todas las condiciones para que estuviera acá, pero hay cosas que no tengo cómo intervenir. Estoy fastidioso por eso, pero no tengo idea si algo pudo hacer Universitario y quién es el encargado de hacerlo o es simplemente que la Federación de Chile no fue recíproca con nosotros porque no lo trajimos para acá después del partido con River, lo dejamos en Buenos Aires descansando en un hotel para que el otro día a la mañana viajara a Santiago. Cuidando al jugador. Ellos no lo hicieron”, declaró.