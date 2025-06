Anderson Santamaría y la inesperada posición en la que Jorge Fossati lo haría jugar en Universitario de Deportes

Universitario de Deportes anunció hace unos días el fichaje de Anderson Santamaría para defender el título de la Liga 1 y reforzar al equipo en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Jorge Fossati luego de verlo entrenar ya tiene en mente su posición, pero tendrá que mover la pizarra para que el experimentado futbolista pueda ingresar al once titular sin mover tanto el equipo consolidado que ostenta la 'U'.

Santamaría, a sus 33 años, puede darle juego aéreo y seguridad defensiva a Universitario de Deportes. No obstante, llega a un plantel que ya está armado y se unirá a sus filas en el momento más importante de la temporada. Por ende, deberá adaptarse lo antes posible para no ir a la banca de suplentes.

La inesperada posición en la que Anderson Santamaría jugará en Universitario de Deportes

La 'U' suele utilizar el sistema táctico 1-3-5-2, es decir, forma una línea de 3 defensiva con los volantes laterales cubriendo toda la banda. Justamente, los defensores son Williams Riveros, Matías di Benedetto César Inga o Aldo Corzo. De este modo, Anderson Santamaría parte con la obligación de enfrentarse a Riveros o di Binnedetto. Sin embargo, el 'Nono' tiene un as bajo la manga e incluso lo probó en el entrenamiento más adelantado.

“Hoy en la práctica me usó de volante de contención. Hace rato no jugaba en esa posición, pero no es desconocida. Para mí, en el puesto que me ponga, voy a dar lo mejor para cuando llegue mi momento de jugar en Universitario”, reveló en el Anderson Santamaría para el canal oficial de Universitario.

¿Qué dijo el defensa sobre su regreso?

"Con Aldo (Corzo) tengo más acercamiento. He tenido de compañeros a Alex (Valera), al ‘Tunche’, ‘Orejas’, Andy (Polo). Con ‘Orejitas’ estuvimos un año en México. Muy feliz de llegar a esta institución y que los compañeros me reciban de la mejor manera", expresó Santamaría, quien confía en su capacidad para contribuir al equipo.

¿Cuánto vale Anderson Santamaría en Universitario de Deportes?

Anderson Santamaría tiene un valor de 700.000 euros, de acuerdo con Transfermarkt. Aunque esta cifra no representa su máximo histórico, el defensa alcanzó un valor de 2,80 millones de euros en 2021, cuando formaba parte del Atlas de México. En cuanto a su salario, Santamaría percibía un promedio de 70.000 dólares mensuales durante su etapa en Santos Laguna. Actualmente, mientras se encuentra en proceso de fichaje por Universitario y gestionando su regreso al fútbol peruano, se estima que su sueldo podría situarse en torno a los 50.000 dólares mensuales.