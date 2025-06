Luego de la pausa por las Eliminatorias 2026, son varios los jugadores que regresarán a sus respectivos clubes para el reinicio del Torneo Apertura de la Liga 1. En medio de este panorama, Universitario de Deportes espera que el volante Rodrigo Ureña puede sumarse a los trabajos lo antes posible tras su debut oficial con la camiseta de la selección chilena.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Más allá de la buena noticia que significó la participación del mediocampista merengue con la Roja, el entrenador Jorge Fossati se mostró fastidiado por el trato que recibió su futbolista en el combinado sureño.

Jorge Fossati molesto con la selección chilena por Rodrigo Ureña

En un primer momento, el estratega de Universitario de Deportes lamentó que Rodrigo Ureña no pudiera formar parte del entrenamiento que realizaron hoy, miércoles 11 de junio.

"Sé que estaban dadas todas las condiciones para que estuviera acá, pero hay cosas que no tengo cómo intervenir. Lo concreto es que un jugador que terminó ayer 5 de la tarde (de jugar) acá cerquita en La Paz, volvió a Santiago con su selección y recién estaría llegando acá a Lima a las 5 de la tarde más o menos", manifestó ante los medios de comunicación.

Asimismo, el popular 'Nonno' indicó que está molesto porque no hubo un trato recíproco por parte de la selección chilena. "No es algo que yo esté disfrutando. Estoy fastidioso por eso, pero no tengo idea si algo pudo hacer Universitario y quién es el encargado de hacerlo o es simplemente que la Federación de Chile no fue recíproca con nosotros porque no lo trajimos para acá después del partido con River, lo dejamos en Buenos Aires descansando en un hotel para que el otro día a la mañana viajara a Santiago. Cuidando al jugador, pero ellos no lo hicieron", concluyó.

Rodrigo Ureña debutó con la selección chilena

Luego de no ser considerado para el partido frente a Argentina, Rodrigo Ureña debutó con la selección chilena en la dura derrota frente a Bolivia en la fecha 16 de las Eliminatorias. El volante de 32 años ingresó a los 68 minutos en reemplazo de Lucas Cepeda; sin embargo, no pudo hacer mucho para que la Roja pierda y se quede sin chances de clasificar a la próxima Copa del Mundo.

¿Cuándo juegan Universitario por la Liga 1?

Universitario se enfrentará a Ayacucho FC este domingo 15 de junio por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El cotejo empezará a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Municipal Manuel Eloy Molina Robles.