En una reciente entrevista para el programa ‘La Fe de Cuto’, Christian Cueva compartió detalles sobre su trayectoria y cómo su buen rendimiento en Cienciano lo llevó a ser considerado por varios clubes internacionales. La influencia de Gareca, quien le aconsejó no moverse de su club en ese momento, fue fundamental en su decisión de continuar en Brasil.

La historia de Cueva es un recordatorio de cómo las decisiones en el fútbol pueden estar marcadas por la confianza y el consejo de figuras clave. Su experiencia en Sao Paulo y su posterior paso por Krasnodar son testimonio de su evolución como jugador.

Christian Cueva no se arrepiente de quedarse en el Sau Paulo. Foto: Archivo GLR

La oferta del Galatasaray y el consejo de Gareca

Christian Cueva confesó que recibió una oferta del Galatasaray en 2017 que lo dejó entusiasmado. “Era una oferta... ¡Me enloqueció! ¡Me quería ir!”, expresó el mediocampista. Sin embargo, el 'Tigre' Gareca le recomendó que se quedara en Sao Paulo, "No te muevas de Sao Paulo, vienes bien, que van a salir mejores oportunidades" argumentó el exentrenador de la selección peruana. Esta decisión resultó ser acertada, ya que Cueva continuó mostrando un alto nivel de juego.

El impacto de su permanencia en Sao Paulo

La decisión de Cueva de permanecer en Sao Paulo tuvo un efecto positivo en su rendimiento. Durante su tiempo en el club, el mediocampista se destacó en partidos cruciales de las Eliminatorias para el Mundial, contribuyendo significativamente a la clasificación de la selección peruana. “Definitivamente, más allá de la ‘candela’ y todo, me quedé y seguí en buen nivel”, comentó Cueva, recordando sus actuaciones memorables.

El traspaso a Krasnodar y la adaptación al fútbol ruso

En 2018, Cueva finalmente dejó Sao Paulo para unirse a Krasnodar, aunque su estancia en Rusia fue breve. A pesar de las recomendaciones de Jefferson Farfán para que se adaptara al clima y continuara su carrera en Europa, Cueva decidió regresar a Brasil tras enfrentar dificultades de adaptación. “El equipo era increíble y Farfán me decía que no me mueva, ‘abrígate bien, tómate un tecito, pero no te muevas’. El tema en Rusia era complicado con el frío y todo”, explicó el jugador, quien optó por unirse a Santos después de su paso por Krasnodar.

El presente de Cueva en Cienciano y su futuro

Recientemente, Cueva es fundamental en el rendimiento de Cienciano, logrando clasificar al equipo a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Su desempeño trajo la atención de varios clubes, siendo Emelec de Ecuador el primero en anunciar su fichaje. Sin embargo, la situación generó incertidumbre, ya que el club cusqueño no confirmó su salida, lo que deberá aclararse en los próximos días.