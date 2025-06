En agosto del año 2022, Álex Valera comenzaba a experimentar su primera experiencia en el extranjero; sin embargo, ese paso en su carrera no terminó siendo bueno. A mediados de ese año, el delantero peruano se fue de Universitario al Al-Fateh de Arabia Saudita, club donde militaba Christian Cueva. Pese a las expectativas que se generaron, el atacante regresó a inicios del 2023 debido a incumplimiento de pago por parte del club saudí.

En una entrevista para 'La Fe de Cuto', el reciente flamante fichaje de Emelec aseguró que la etapa de Álex Valera en Al-Fateh fue dura, ya que se la habían agarrado con él.

Christian Cueva habló del paso de Álex Valera en Al-Fateh

'Aladino' contó que la llegada del nuevo técnico terminó generándole problemas al delantero de 29 años. Asimismo, aseveró que, en medio de los problemas de pago que atravesaba Valera, Universitario terminó recibiendo más dinero que el propio jugador.

"Llegó un entrenador que me hacía jugar mucho. Yo siempre he sido una persona que no le gusta mucho la injusticia. Comenzaron a tratarse mal uno con otro y entonces empezaron a agarrársela con el 'Cholo' y tú sabes que la amistad, él es compatriota peruano. Yo estaba bien parado en ese club porque había rendido. Se la agarraron con él y no le pagaban. Más le pagaban a la 'U' que al 'Cholo'", relató Christian Cueva.

Luego, el ahora exjugador de Cienciano narró una conversación que tuvo con él en la que le aconsejó que si sentía que debía salir del club, que lo hiciera, pues era consciente de lo que le estaba pasando.

"La 'U' cobró primero que él. Ahí no pagaban. Llegaba a la casa y se traía los plátanos del vestuario (risas). Le dije: 'Toma una decisión y si es que te tienes que ir, hazlo'. Pero yo me planté porque yo estaba ahí. No podía dejarlo. Imagínate que me hubiese pasado a mí. Estar en el extranjero no es fácil, te relacionas con muchas personas de distintas nacionalidades, pero pasó lo que tenía que pasar", finalizó.