Ánderson Santamaría explica su regreso a la 'U', el rol de Fossati y su reaparición en la selección nacional: "Es un desafío"

Santamaría ha ido comprendiendo lo que representa ser parte de Universitario de Deportes. El reciente fichaje, quien será esencial para el Torneo Clausura y la Copa Libertadores, ha generado grandes expectativas entre los seguidores del equipo.

En una entrevista con el club, el defensor explicó las razones que lo llevaron a elegir al actual bicampeón del fútbol peruano para continuar su carrera: "Me motiva el momento que pasa el club. Hace poco fue su Centenario, son bicampeones y están entre los 16 mejores del continente. Está pasando un momento muy bueno. Quería aportar lo mío, ocho años afuera, esa experiencia internacional que tengo, ponerla a disposición de la ‘U’. Va a ser complicado ganarme un puesto, pero vengo a luchar."

El defensor es consciente de la presión que conlleva jugar en uno de los equipos más importantes del país, pero está decidido a afrontar este desafío. Además, destacó que la presencia de compañeros con los que ya ha jugado anteriormente, como Jorge Fossati, quien también fue su entrenador en la selección peruana, facilita su adaptación.

¿Qué dijo el defensa sobre su regreso?

"Con Aldo (Corzo) tengo más acercamiento. He tenido de compañeros a Alex (Valera), al ‘Tunche’, ‘Orejas’, Andy (Polo). Con ‘Orejitas’ estuvimos un año en México. Muy feliz de llegar a esta institución y que los compañeros me reciban de la mejor manera", expresó Santamaría, quien confía en su capacidad para contribuir al equipo.

El jugador también detalló las posiciones en las que ha jugado bajo las órdenes de Fossati desde su llegada a Universitario: "El profesor me utilizó de último hombre, de stopper por derecha. En la práctica jugué de volante de contención. Hace rato no jugaba en esa posición, pero no es desconocida para mí. Voy a dar lo mejor de mí para demostrar que estoy preparado para jugar en Universitario", afirmó el defensor.

En relación a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde Universitario enfrentará a Palmeiras, Santamaría se mostró optimista, a pesar de que el rival es considerado uno de los favoritos. El defensor aseguró que el resultado no está definido hasta que se jueguen ambos partidos: "En esta instancia están los 16 mejores.

Universitario se ha ganado su lugar. Palmeiras hizo puntaje perfecto, pero en estas instancias son los detalles los que te hacen ganar o perder el juego. Vamos a enfocarnos en lo que podamos hacer nosotros y no tanto en el rival", expresó.