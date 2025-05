Canelo anunció cuándo se retirará de boxeo y reveló el último rival contra quién le gustaría pelear

El laureado boxeador mexicano, Canelo Álvarez, durante un torneo de golf, habló con los medios de comunicación y confesó detalles sobre su retiro del boxeo. Entre las declaraciones más importantes que mencionó el tapatío, incluyó el nombre de uno de los boxeadores con quien le encantaría pelear para, definitivamente, colgar los guantes al término del choque.

El deportista de 34 años, además, fue enfático en que su estado físico se encuentra en óptimas condiciones para continuar unos años más en la carrera; sin embargo, fue sincero e indicó que él prefiere retirarse en el momento indicado, pero no que el boxeo lo retire. Esta postura lo menciona justo cuando faltan pocos meses para su encuentro ante Terence Crawford en Las Vegas.

¿Cuándo se retirará Canelo Álvarez?

Durante la cuarta edición de su torneo de golf 'No Golf No Life', Canelo Álvarez habló abiertamente con los medios y confirmó que su retiro está previsto para cuando cumpla 37 años. En sus palabras, "Mi cuerpo está bien. Obviamente, puedo seguir peleando varios años más, pero uno tiene que ser consciente también de las cosas. Siempre he dicho que a los 37 años es la edad correcta para retirarme y no que el boxeo me retire, esa es la idea."

Con 34 años actualmente, el campeón mexicano del boxeo ha acumulado una carrera impresionante con 67 peleas profesionales, consolidándose como uno de los mejores pugilistas de México y del mundo. Este anuncio marca un hito para el deporte nacional, pues el retiro de Canelo representa el cierre de una era en el boxeo. Además, su postura muestra un enfoque inteligente, privilegiando la salud y el legado en lugar de prolongar la carrera a costa del desgaste físico.

¿Cuándo será la pelea entre Canelo y Crawford?

La esperada pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence 'Bud' Crawford está programada para el sábado 13 de septiembre de 2025, en Las Vegas, Nevada. Aunque inicialmente se había anunciado para el 12 de septiembre en el Allegiant Stadium, la fecha fue modificada para evitar coincidir con otros eventos deportivos importantes .

Canelo ha expresado interés en enfrentar a Crawford, y su deseo de pelear en Japón podría ser parte de una estrategia para cerrar su carrera con duelos internacionales de gran impacto.

¿Quién es Alalshikh, boxeador con quien Canelo quiere pelear antes de su retiro?

Alalshikh no es un boxeador, sino que se refiere a Youssef Alalshikh, un promotor y empresario vinculado a la industria del boxeo. En declaraciones recientes, Canelo Álvarez mencionó a Alalshikh en el contexto de su retiro, señalando que podría ser con él con quien se retire, lo que implica una relación profesional o de promoción para su pelea final o para organizar combates especiales antes de su adiós.