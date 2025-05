La jefa de equipo de Alianza Lima, Cenaida Uribe, ha confirmado que la destacada jugadora Ysabella ‘Chabelita’ Sánchez continuará en el club, mientras se prepara para el Mundial de Clubes. Además, se reveló que ya se ha fichado a una nueva armadora para el equipo tras la dolorosa salida de Marina Scherer.

Alianza Lima, vigente bicampeón de la Liga Peruana de Vóley, ha tenido un desempeño notable en la temporada 2024-2025, culminando con un contundente triunfo 3-0 sobre Regatas Lima en la final. Con la mirada puesta en el tricampeonato y en el Mundial de Clubes, Uribe trabaja arduamente en la conformación del plantel.

La Salida de Marina Scherer y el Nuevo Fichaje

La jefa de equipo se refirió a la salida de la armadora brasileña Marina Scherer, quien ha decidido continuar su carrera en España tras cuatro temporadas con Alianza Lima. Uribe agradeció a Scherer por su contribución y anunció que ya se ha cerrado el fichaje de su reemplazo, aunque no reveló el nombre.

“No tengo nombres en carpeta, ya lo tengo, ya está. Todavía no lo puedo decir, pero ya está, como te digo yo no duermo, la competencia no duerme y yo tampoco, estamos trabajando un montón", declaró en entrevista para el programa 'Se formaron las parejas'.

¿Qué dijo Cenaida Uribe sobre 'Chabelita' Sánchez?

Uribe no solo habló sobre las renovaciones, sino también sobre las salidas de algunas jugadoras. La continuidad de ‘Chabelita’ es una de las buenas noticias para los hinchas, quienes esperaban su permanencia en el equipo.

Ysabella Sánchez, quien fue elegida MVP de la Liga Peruana de Vóley, ha decidido respetar su contrato con Alianza Lima y no emigrará al extranjero, como se había especulado. Uribe destacó la importancia de ‘Chabelita’ en el equipo, citando sus palabras: “Alianza es lo mejor que me ha pasado en la vida”.