La final de la UEFA Champions League 2025 se aproxima, con el Paris Saint-Germain enfrentándose al Inter de Milán en Múnich. Este encuentro no solo es un duelo de titanes, sino que también trae consigo un antecedente que favorece al equipo parisino.

El PSG ha llegado a dos finales previas de este prestigioso torneo, mientras que el Inter de Milán se prepara para su séptima final. La historia de ambos clubes en la Champions League añade un matiz especial a este esperado enfrentamiento.

PUEDES VER: Jugadores de Sporting Cristal toman firme medida a su llegada a Lima tras la eliminación de la Copa Libertadores

El antecedente del PSG vs. Inter que beneficia a los franceses

En la rica historia de la Champions League, se han disputado 69 finales, y el Real Madrid se destaca como el máximo ganador con 15 títulos. Sin embargo, solo hubo una ocasión en la que clubes de Francia e Italia se han enfrentado en la final, y esa fue en la temporada 1992-93, cuando el torneo cambió su nombre de Copa de Europa a Champions League.

El 26 de mayo de 1993, el Olympique de Marsella se enfrentó al AC Milan, rivales históricos del PSG y del Inter de Milán. En ese encuentro, celebrado en el Olympiastadion de Múnich, el Marsella se coronó campeón gracias a un gol de Basile Boli al minuto 44 del primer tiempo, marcando un hito en la historia del fútbol francés.

¿Cuándo juegan PSG - Inter por la Champions League?

La gran final de esta edición de la Liga de Campeones se disputará el sábado 31 de mayo de este año en el Allianz Arena, en Múnich, Alemania. Ambos equipos ya se han cruzado en partidos amistosos disputados en el 2013 y 2023.

¿A qué hora juega PSG - Inter por la Champions League?

El encuentro entre PSG - Inter que determinará al campeón de la Orejona comenzará desde las 2:00 p. m. (hora de Perú) y a las 9:00 p. m. en Italia y Francia.

¿En qué canal ver PSG - Inter por la Champions League?

En todo Sudamérica, la gran final de la Copa de Europa será trasmitido por ESPN, ESPN Premium y Fox Sports. Vía streaming, la final se podrá ver a través de Disney Plus, Movistar Plus, Flow, DirecTV GO, DAZN, MAX.