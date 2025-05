Sporting Cristal no pudo ante Palmeiras y cayó 6-0 en Brasil por la última fecha del grupo G de la Copa Libertadores 2025. Con este resultado, los rimenses no solo firman un torneo para el olvido, sino que también quedan fuera de toda competencia internacional. Como era de esperarse, los hinchas celestes se encuentran enardecidos, ya que Cristal viene teniendo partidos paupérrimos a lo largo de la temporada. A pesar de la llegada de Paulo Autuori, el rendimiento del equipo no ha mejorado.

En su regreso a Lima, el plantel rimense prefirió evitar a la prensa y a los hinchas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Por ello, durante su salida del establecimiento, prefirieron hacerlo por el lado de la comisaria con un notable resguardo policial.

Cristal evita a la prensa y a los hinchas tras goleada ante Palmeiras

Sporting Cristal pasa por días sombríos. Su mal momento en la Liga 1, campeonato en el que marchan en la octava posición, y su reciente eliminación de la Copa Libertadores han despertado el malestar del hincha. El principal criticado es Joel Raffo y le exigen que venda el club tras la mal conformación del plantel.

Debido a la evidente incomodidad de los aficionados, la plantilla prefirió no encontrarse con ellos ni con los medios locales en su llegada a Lima. Ni bien bajaron del avión, los jugadores y el comando técnico se subieron a sus buses para retirarse por el lado de la comisaría sin brindar ninguna declaración.

Prenden fuego en puerta de la Florida tras goleada que sufrió Sporting Cristal

Según los primeros reportes de la policía, se informa que cuatro individuos habrían rociado combustible en la puerta principal de La Florida, predio ubicado en el distrito del Rímac. Posteriormente, los delincuentes prendieron fuego y se dieron a la fuga.

De acuerdo a la información proporcionada por los agentes policiales, los vigilantes, al percatarse de la situación, actuaron de inmediato para sofocar el incendio. Afortunadamente, no se reportaron daños graves, aunque el área afectada resultó completamente quemada.