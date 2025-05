Christian Cueva no tiene participación en la selección peruana desde la Copa América 2024. Foto: composición LR/captura de Entre Bolas/AFP/Club Cienciano

Christian Cueva no tiene participación en la selección peruana desde la Copa América 2024. Foto: composición LR/captura de Entre Bolas/AFP/Club Cienciano

El domingo 25 de mayo se anunció la lista de jugadores seleccionados para representar a la selección peruana en las jornadas 15 y 16 de las Eliminatorias al Sudamericanas 2026. Óscar Ibáñez, director técnico del equipo, convocó a 25 futbolistas para los enfrentamientos contra Colombia y Ecuador. Una de las grandes ausencias en la nómina es la de Christian Cueva, que está teniendo un buen presente con Cienciano y ya ha anotado 5 goles en la Liga 1 2025. Carlos Desio, DT del 'Papá', se pronunció sobre el tema.

En su llegada al aeropuerto Jorge Chávez previo al viaje a Brasil para el partido ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana, el técnico de Cienciano aseguró que el volante nacional podía haber sido llamado, ya que actualmente se encuentra en un nivel superlativo en comparación a los meses pasados.

DT de Cienciano se refirió a la ausencia de Christian Cueva en convocatoria de Perú

"No me sorprendió, porque son tomas de decisiones. Por ahí Christian no venía con mucho ritmo de minutos, ahora levantó, pero por ahí podría ser convocado, está en buen nivel hoy. Hay que aprovechar los buenos momentos. Pudo ser convocado, pero son decisiones del otro entrenador. Si vemos la lista, podemos estar en desacuerdo dos o tres jugadores, pero el grosor que llegó está marcando la diferencia", dijo Carlos Desio en un primer momento,

Luego, señaló que Óscar Ibáñez "es seleccionador y no entrenador", por lo que eso, de alguna u otra manera, ha influido en la ausencia de Christian Cueva en la lista. El futbolista de 33 años no viste la camiseta de la Bicolor desde la Copa América 2024, torneo al que fue convocado por Jorge Fossati.

"No estoy en desacuerdo. El técnico arma y contrata jugadores. Él es seleccionador y no es entrenador en este caso porque selecciona. Y según la táctica que va a utilizar para estos partidos elige lo mejor", finalizó.

Óscar Ibáñez explicó por qué no convocó a Christian Cueva a la selección peruana

"Somos admiradores de su juego y todo lo que dio a la selección. Después de 8 meses de para está encontrando cierta regularidad con minutos en campo. Esperamos que siga en ese proceso, lo queremos mucho. Es un jugador con una experiencia valiosa y seguramente va a tener la posibilidad. Hay que dejarlo tranquilo, que siga trabajando, encontrando la regularidad que a él le hace bien. La paz y la tranquilidad que necesita para que sea el Cueva que nosotros queremos. Las puertas están abiertas. Él es la selección", declaró el último lunes 26 de mayo en conferencia de prensa en la Videna.

Lista de convocados de la selección peruana para las Eliminatorias 2026