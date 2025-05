Esta edición de la UEFA Champions League llegará a su final con un encuentro épico entre el PSG y el Inter de Milán. Después de unas semifinales llenas de emoción, el cuadro parisino y el Nerazzurri aseguraron su lugar en la final de la Liga de Campeones y se enfrentarán por primera vez de manera oficial. El partido está programado para el sábado 31 de mayo.

El Inter dejó fuera al Barcelona en una serie memorable en semifinales, mientras que el PSG logró vencer al Arsenal. El equipo que dirige Luis Enrique buscará tocar la gloria en la Copa de Europa por primera vez en su historia, mientras que el Nerazzurri intentará sumar su cuarta estrella.

¿Cuándo juegan PSG - Inter por la Champions League?

La gran final de esta edición de la Liga de Campeones se disputará el sábado 31 de mayo de este año en el Allianz Arena, en Múnich, Alemania. Ambos equipos ya se han cruzado en partidos amistosos disputados en el 2013 y 2023.

¿A qué hora juega PSG - Inter por la Champions League?

El encuentro entre PSG - Inter que determinará al campeón de la Orejona comenzará desde las 2:00 p. m. (hora de Perú) y a las 9:00 p. m. en Italia y Francia.

¿En qué canal ver PSG - Inter por la Champions League?

En todo Sudamérica, la gran final de la Copa de Europa será trasmitido por ESPN, ESPN Premium y Fox Sports. Vía streaming, la final se podrá ver a través de Disney Plus, Movistar Plus, Flow, DirecTV GO, DAZN, MAX.

¿Dónde se jugará la final de la Champions League 2024-2025?

La gran final de la Liga de Campeones se celebrará en el Allianz Arena, el icónico estadio del Bayern de Múnich, que cuenta con una capacidad para albergar a 75.000 espectadores.