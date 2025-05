El último domingo 25 de mayo, se dio a conocer la lista de convocados de la selección peruana para la fecha 15 y 16 de las Eliminatorias 2026. El técnico Óscar Ibáñez decidió llamar a 25 futbolistas para los duelos que tendrá la Bicolor ante Colombia y Ecuador. Una de las novedades es la inclusión de César Inga, actual jugador de Universitario. En esta nómina, el cuadro crema aporta 3 futbolistas. Uno de los que se refirió a esta lista fue Diego Rebagliati, quien se sorprendió por la ausencia de Álex Valera.

En el programa 'Después de todo', el comentarista deportivo señaló que, pese a que le sorprende la no presencia del delantero de Universitario, es algo que en las últimas convocatorias ya se ha estado dando.

Diego Rebagliati comentó la última lista de convocados de la selección peruana

"Salió la convocatoria hace minutos. 25 futbolistas convocados. Inga es la mayor novedad. Sorprende la presencia de Cáceda, pero tampoco es que exista un universo enorme de arqueros. No está Christian Cueva. Después están los de siempre, los habituales. También me sorprende que no esté Álex Valera, pero lo de él con la selección peruana más o menos que nos tiene acostumbrado", manifestó.

Por otro lado, el comunicador aseguró que esta nómina es parecida a la última y que tiene el sello de Óscar Ibáñez. "Es una lista muy parecida a la anterior. Básicamente, es el equipo que le ganó a Bolivia y que en Venezuela terminó perdiendo un partido polémico. Es, en esencia, el equipo de Ibáñez", agregó.

Lista de convocados de la selección peruana para las Eliminatorias 2026

Conoce a todos los jugadores llamados por Óscar Ibáñez para los partidos de Perú ante Colombia y Ecuador.