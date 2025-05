Odín Ciani responde duro a Faitelson tras cruce de insultos en final de Liga MX: "Un tipo así no merece mi amistad"

Odín Ciani y David Faitelson tuvieron un polémico cruce de insultos en los pasillos del Estadio Nemesio Diez en la previa de la final de vuelta entre América vs Toluca por el Clausura de la Liga MX 2025, donde se coronaron los Diablos Rojos. El incidente, registrado en un video que se hizo viral en redes, habría tenido consecuencias irreparables en la amistad de ambos comunicadores, según el reportero de ESPN México.

"Hijo de tu p*** madre", se oye decir a Faitelson en el video, en el preciso momento en que pasa delante de Ciani, quien fuera su compañero en TV Azteca e ESPN. "Malagradecido de m*****", le responde su colega, quien luego refirió haberse sentido sorprendido por esta actitud del cronista y aseguró haberle "hecho la chamba" por 30 años.

¿Qué dijo Odín Ciani sobre altercado con Faitelson?

Odín Ciani no se quedó callado y dio su versión sobre el áspero suceso. "Me da mucha tristeza, vino y me dijo 'hijo de tu p*** madre', pudiendo pasar por cualquier otro lado y vino directamente a mí. En algún momento fuimos familia, porque hicimos muchas cosas juntos y hoy creo que él se está equivocando", relató al medio Estadio Deportes.

La discusión representó un punto de quiebre en el vínculo de amistad entre ambos excompañeros en ESPN, de acuerdo a Ciani, quien también reveló haber sido clave para el éxito de Faitelson. "Un tipo que viene ahorita a decirme 'hijo de tu p*** madre' ya no merece mi amistad. Yo le hice la chamba durante 30 años, recopilando material para que él pusiera su voz, y hoy venirme a decir así", relató.

Hasta el momento, David Faitelson no se ha pronunciado sobre las acusaciones de Ciani, ni ha compartido su versión sobre el intercambio de insultos en el estadio del Toluca.

Ciani ya había mostrado distancia de Faitelson: "Es peligroso"

Semanas antes, durante la polémica que se generó en el cruce de acusaciones entre David Faitelson y José Ramón Fernández, Odín Ciani entró a tallar al explicar cómo fue tener de compañero al periodista conocido por su segmento 'El Color'.

"Yo no soy como él, yo no digo que no voy a Televisa y termino en Televisa. Me ha faltado el respeto a mí, a mi trabajo y a todos los involucrados. Le ha faltado el respeto a José Ramón muchas veces y una persona así no se merece mi amistad", explicó Ciani, quien era guionista de dichos reportajes.

"No sé si tenga amigos. Fuera de cuadro es introvertido y callado, pero dentro es peligroso y señala. Ha dedicado su vida a hacer enemigos y eso me da tristeza. Ya no me interesa hablar con él, le deseo suerte pero yo ya no necesito trabajar para David ni llenar su espacio", añadió, en diálogo con Ricardo Peláez.