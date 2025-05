David Faitelson denuncia que José Ramón Fernández lo maltrató durante 30 años: "No permitiré que nadie me ofenda"

David Faitelson sigue apuntando contra su exmentor y compañero en TV Azteca y ESPN, José Ramón Fernández. El cronista, que hoy trabaja en TUDN, ahora acusa a 'Joserra' de causarle maltrato "emocional, psicológico y hasta físico" por más de 30 años. Estas denuncias se suman a las del día anterior, cuando también manifestó que el veterano periodista tuvo problemas con las drogas en sus años finales con el canal del Ajusco.

"Sobre lo sucedido ayer en esta red social, quiero dejar en claro lo siguiente: No permitiré que nadie me ofenda, que nadie lastime mi reputación, mi dignidad y la de mi familia. ¡Se acabó! (…) (José Ramón) se metió con mi cuerpo, con mi fe, me humilló y aplastó mi autoestima bajo el disfraz del 'maestro', del 'jefe', del aparente 'líder', del 'mejor periodista' que ha existido. ¡Ya basta! Ni una vez más. No lo permitiré. Me atacan, ataco. Punto", escribió Faitelson en su cuenta de X.

Publicación de David Faitelson donde acusa de maltrato a José Ramón Fernández. Foto: DavidFaitelson_ / X

De esta manera, el comentarista de Televisa viene defendiéndose de los ataques que José Ramón Fernández lanzó en su contra en SportsCenter, donde le tildó de "sicario periodístico" y de tener un conflicto de intereses al hablar sobre la expulsión del Club León del Mundial de Clubes 2025, ya que viajó a Europa con una delegación del Salón de la Fama en un vuelo pagado por el Grupo Pachuca, "con la mujer al lado, en primera clase".

Ante dicha acusación, David aseguró que él mismo costeó el pasaje y gastos de su esposa Irene, además de señalar que Fernández también estaría incurriendo en un conflicto de intereses al hablar de la multipropiedad del León, ya que su hijo, José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo, labora en dicho club.

"Ya empiezo a leer a algunos tontitos sobre que la decisión del TAS estuvo influenciada por una campaña televisiva para llevar al América en lugar del León al Mundial de Clubes. Esa es una mentira rotunda. ¿Ahora resulta que Televisa manda en el TAS? No j****. No tienen idea de lo que es el TAS. Dejen de comprar mentiras. Yo las compré durante casi 40 años. No es bueno ni para su salud ni para su dignidad…", manifestó en su momento el periodista de TUDN.

Hasta el momento, José Ramón Fernández no se ha pronunciado sobre los ataques de grueso calibre emitidos por su excompañero, con quien dejó de tener cercanía en 2023, cuando Faitelson llegó al canal deportivo de Televisa. El experimentado comunicador tuvo una breve reaparición en TV Azteca este martes 6 de mayo, durante la cobertura de la final de la Peoples League.

Los últimos días de José Ramón Fernández en TV Azteca

Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y antiguo jefe de 'Joserra' y David, dio una escueta versión sobre los supuestos problemas de drogadicción del primero y su salida del canal: "Digamos que prefiero no decir yo nada al respecto, que sea Dios quien lo juzgue, yo esa historia ya la cerré, y no acabó de bonita manera entre JRF y yo", respondió a la consulta de un usuario en su cuenta de X.

Diversos usuarios en redes sociales también compartieron el video de la despedida de José Ramón Fernández de las pantallas de TV Azteca en septiembre de 2006, la cual entonces fue anunciada como "una pausa médica obligatoria por salud", aunque no se especificó cuál era la enfermedad. "Me tengo que recuperar, no puedo seguir así lastimado, tengo que descansar", dijo en ese momento el cronista ante los aplausos y lágrimas de sus emocionados compañeros.