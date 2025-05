Mr. Peet no dudó en criticar el rendimiento de Fernando Pacheco desde su regreso a Sporting Cristal. | Composición LR/Instagram Peter Arévalo/Instagram Fernando Pacheco

La reciente derrota de Sporting Cristal frente a Universitario generó contundentes reacciones desde distintos frentes. Mr. Peet, reconocido periodista y narrador, se pronunció con firmeza sobre el rendimiento de ambos equipos, pero especialmente enfocó sus críticas en uno de los jugadores de la escuadra celeste, Fernando Pacheco. Según el comunicador, ‘Mpaché’ juega un buen partido y deja de rendir los 3 partidos siguientes, lo que no le da la constancia para mantenerse en la institución celeste.

Asimismo, Peter Arévalo resaltó el trabajo colectivo de Universitario, que supo imponerse con autoridad y efectividad, mientras cuestionó la entrega y jerarquía de los jugadores de Sporting Cristal. Según su análisis, el equipo de Jorge Fossati fue “muy superior” a su rival y no existe discusión en el triunfo merengue.

Mr. Peet duro contra Fernando Pacheco luego de caída de Sporting Cristal

En el reciente programa de ‘A presión’, Mr. Peet no escatimó palabras para calificar la actuación de Fernando Pacheco en el último enfrentamiento con Universitario. Aseguró que el jugador, a quien se le exige mucho por su talento y trayectoria, no mostró las características necesarias para asumir la responsabilidad en un partido de alta exigencia. De igual forma, arremetió contra otros jugadores que, según él, no tan la talla para estar en el club rimense.

“No hay discusión en el triunfo de Universitario. Fue muy superior a Cristal. En serio lo digo, fue muy superior a Cristal. Yo no soy hincha de Cristal, pero, analizando fútbol, hay jugadores en Cristal que yo digo: ¿cómo pueden permanecer tanto tiempo ir y volver a Cristal?”, inició el comunicador luego del triunfo de Universitario que lo coloca en la cima del Torneo Apertura.

“(Fernando) Pacheco tuvo una aparición donde todo el mundo le decía, ‘Mpaché’. Pacheco puede jugar un partido bien y tres o cuatro partidos mal, pero en fila. No entiendo cómo hay jugadores que van, vienen, van, vienen y se mantienen en Sporting Cristal. No tienen la talla para estar en Sporting Cristal y hay que decirlo”, añadió.

Mr. Peet asegura que jugadores de Sporting Cristal no tienen jerarquía

Más allá de criticar a Fernando Pacheco, Mr. Peet extendió sus observaciones al conjunto celeste en general y subrayó que la falta de jerarquía y liderazgo dentro del plantel es un problema que viene afectando el rendimiento de Sporting Cristal en la temporada. “Terminó el partido entre Universitario y Sporting Cristal a casa llena y lo ha ganado 2-0 Universitario de Deportes a Sporting Cristal, muy superior Universitario y hay que decirlo también, muy superior”, indicó.

“Me parece que a Sporting Cristal le sigue pasando factura el tema de la falta de jerarquía de su plantel. Ganó bien Universitario, se adueña de la punta. El viernes juega Sport Boys ante Alianza Lima, pero Universitario es el puntero con este triunfo”, agregó el también narrador de L1 Max.