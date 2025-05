En una reciente entrevista al programa ‘La Fe del Cuto’, André Carrillo reveló que uno de estos obstáculos fue un problema de salud detectado en los exámenes médicos previos a su fichaje con los ‘colchoneros’.

Este problema de salud generó gran preocupación en Carrillo mientras jugaba en el Sporting de Lisboa, quien pensaba que su carrera se vería perjudicada en la medida en que clubes como el West Ham o el Sevilla no aceptaban sus exámenes médicos. Sin embargo, su representante, Elio Casaretto, lo tranquilizó y creyó que era mejor firmar con el Benfica, ya que el traspaso estaba casi cerrado y no requería más exámenes médicos.

A pesar de ese tropiezo, el paso de André Carrillo por el fútbol portugués fue un punto clave para su carrera. Su paso por el Sporting de Lisboa le permitió conquistar la Copa de Portugal y la Supercopa en 2015.

Posteriormente, en su contrato con el Benfica, justo en medio de una polémica por el traspaso entre clubes rivales, añadió títulos como la Primera Liga y la Taça de Portugal en la temporada 2016-17. Aunque experimentó algunos altibajos, su paso por el país luso fue decisivo y estableció las bases para consolidarse como un futbolista peruano fundamental de su generación.

¿Qué fue lo que le impidió a Carrillo fichar por el Atlético de Madrid?

El diagnóstico indicó que el futbolista tenía un problema en el riñón, lo que le hizo temer por su futuro profesional. “Cuando me hicieron los exámenes médicos, me dijeron que debía esperar un tiempo porque un extranjero debía dejar el club. Yo no quería esperar, quería firmar el contrato ya. Y en esos exámenes, salió que tenía un problema en el riñón”, comentó el atacante peruano en el programa ‘La Fe del Cuto’.

"Mi riñón no funcionaba bien y yo tenía mucho miedo. ¿Y si voy al West Ham o Sevilla y no paso los exámenes? Podría ser el fin de todo. Fue ahí cuando Elio me dijo que lo de Benfica estaba casi listo, que no necesitaba exámenes. Y firmamos con ellos", agregó Carrillo.

El segundo factor que complicó su llegada al Atlético de Madrid fue un problema administrativo relacionado con el cupo de jugadores extranjeros. En ese momento, el club español ya estaba gestionando el fichaje de un jugador sudamericano y necesitaba liberar una plaza antes de poder fichar a Carrillo, quien no contaba con pasaporte comunitario.

"Estuve muy cerca de firmar, ya tenía los contratos listos. Solo faltaba que un jugador extranjero dejara el club. Creo que era Jackson Martínez el que debía salir", recordó Carrillo en una entrevista. "Tuve que esperar a que se resolviera ese tema, pero tenía otras opciones. Al final, fue cuando llegó el Benfica, y decidí firmar con ellos", explicó.