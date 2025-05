Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 tras caer ante Talleres de Córdoba. Tras el término del encuentro, varios jugadores fueron señalados como los principales responsables de la derrota en Argentina, entre los que está Ricardo Lagos, quien quedó en el ojo de la tormenta tras el segundo gol de Depietri.

Uno de los que criticó al lateral izquierdo fue Giancarlo Granda, quien 'explotó' en vivo y despotricó con todo en contra de del futbolista de 29 años. Para el periodista deportivo, Ricardo Lagos está más pendiente de lo que dicen de él que de jugar al fútbol. Además, enfatizó en que el defensor fue un completo desastre en el partido.

¿Qué dijo Giancarlo Granda sobre Ricardo Lagos?

"Muchachos, la verdad les digo, no entiendo nada, puedo ser un burro, un animal, lo que quieran. Alianza tiene dos marcadores que viven en una fiesta. Viven en una fiesta pepepepe. Se los dije ayer, no lo dije hoy. Cuando me dijeron ayer y el 'Chino' me dijo que iban a jugar Lagos y Huamán, yo dije 'mamita querida lo que se les viene'", empezó declarando un ofuscado Giancarlo Granda en su programa de YouTube.

Luego, el popular 'Flaco' se fue con todo contra Ricardo Lagos: "Están en una fiesta, no marcan a nadie, no paran a nadie, a Alianza le entran por todos lados y hay un lateral que está más pendiente de lo que digo yo que de jugar al fútbol. Hermano, si no te gusta que te critiquen, juega bien porque hoy fuiste un desastre. En el reporte del tráfico tenemos la vía expresa libre y la avenida Ricardo Lagos por la que puede pasar todo el mundo y no lo para nadie".

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a la Copa Sudamericana?

Luego de la derrota por 2-0 ante Talleres de Córdoba, Alianza Lima quedó en el último lugar de la tabla de posiciones del grupo D con cuatro puntos, los mismos que el cuadro argentino, pero con peor diferencia de gol (4 sobre 2).

Si es que desean conseguir un pase a la Copa Sudamericana, los blanquiazules deberán vencer a Libertad en Paraguay y esperar a que la T pierda o empate ante Sao Paulo en el Morumbí.