Giancarlo Granda se pronunció luego de emitir un fuerte comentario en contra de Peter Arévalo, periodista conocido como Mr. Peet, a quien acusó de incitar a la violencia. “Me traicioné a mí mismo”, dijo el popular ‘Flaco’ durante una transmisión en su canal de YouTube Agranda TV, donde también aseguró que se equivocó en sus declaraciones y que traicionó sus principios al hacer ‘periodismo de periodistas’.

Asimismo, el comunicador de Movistar Deportes sostuvo que habló directamente con Arévalo para pedirle disculpas por el exabrupto, pues siente que se equivocó. Por otro lado, dio detalles sobre el polémico gesto que hizo cuando habló sobre Mr. Peet y aseguró que él tiene un tic y que no se trató de nada en contra de su colega.

Giancarlo Granda acepta que se equivocó con sus palabras contra Mr. Peet

Durante su discurso, Giancarlo Granda asumió su culpa por arremeter en contra de Peter Arévalo y señaló que él puede hablar de lo que quiera y solo la gente puede juzgarlo. Asimismo, precisó que se comunicó con él para pedirle disculpas por sus declaraciones y señaló su aprecio por el narrador, quien, según indicó, tiene éxito por ser como es.

“La Conar saca un comunicado en el cual, en alguna parte, insta a los comunicadores a no generar violencia. Yo, sacado por el pronunciamiento que recién lo estaba leyendo, hice referencia a Peter Arévalo, Mr. Peet, y dije que incitaba a la violencia. Primero, quiero decir que me traicioné a mí mismo, porque a mí no me gusta hacer periodismo de periodistas”, inició el ‘Flaco’.

“Creo que Peter, a quien aprecio mucho y con quien me comuniqué hoy, está en el derecho de decir lo que él considere y, de hecho, tiene mucho éxito por ser como es. Yo no tengo por qué referirme a cómo se maneja él. Así que creo que fue un error mío, lo reconozco. Le pedí las disculpas del caso por lo que dije. Él está en la libertad de decir lo que quiera y la gente será la que lo juzgue”, añadió.

Giancarlo Granda aclaró el polémico gesto que hizo durante sus declaraciones contra Mr. Peet

Además de revelar que se disculpó con Mr. Peet, Giancarlo Granda también dedicó unos minutos al polémico gesto que realizó cuando hablaba sobre su colega y que llamó la atención de muchas personas, quienes creyeron que insinuaba algo. No obstante, el narrador aseguró que no es verdad lo que muchos aseguran, pues él tiene un tic que consiste en agarrarse la nariz constantemente.

“Se ha hecho viral, esto sí me parece una tontería, un gesto que hago con la nariz cuando estoy hablando sobre Peter (Arévalo). Yo los invito a que vayan a ver todos mis transmisiones en vivo, un programa cualquiera, y se van a dar cuenta que yo tengo un tic, que es agarrarme la nariz 20 veces. Yo ni cuenta me di y hoy hablando con Peter me dice que hice ese gesto, pero lo hago de forma involuntaria”, sostuvo.