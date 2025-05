Universitario sacó una importante victoria sobre Barcelona SC en la Copa Libertadores, lo cual lo deja con grandes chances de clasificar a los octavos de final del torneo. Después del partido, Jorge Fossati decidió hablar sobre el delicado episodio ocurrido días antes, cuando un grupo de barristas agredió a algunos jugadores del plantel crema tras caer ante Alianza Atlético. El uruguayo fue tajante: rechazó estos actos y aseguró que no incentivan al plantel de ninguna manera y que solo aumentan la tensión.

Asimismo, el ‘Nonno’ aseguró que la victoria va para el 99.99% de hinchas de Universitario y que no hay que prestarle atención a un grupo menor. Para el entrenador, defender los colores del club no se limita a los resultados, sino también al respeto y la integridad de quienes forman parte de la institución.

Jorge Fossati se pronuncia sobre agresión a jugadores de Universitario

En conferencia de prensa tras el duelo ante Barcelona SC, Jorge Fossati abordó con firmeza lo sucedido en el Estadio Monumental el último domingo. Al referirse a los hechos de violencia que sufrieron algunos de sus dirigidos, expresó su repudio categórico y señaló que dichos actos lo que menos hacen es motivar a los futbolistas.

“De lo que pasó el domingo no me voy a expresar, más que contestar a tu pregunta. Lo último que puede ser eso, y dejémoslo bien claro para que no siga habiendo confundidos, es un incentivo. Sí puede ser que lo que estoy diciendo algo tenga que ver, la tensión que todavía no aflojamos del todo”, declaró el uruguayo de forma contundente.

“Creo que no hay motivo para que nos detengamos a pensar en un grupito de personas. Hay que acordarse del 99.99% de hinchas de Universitario que hoy está feliz, porque sabe que en algún momento que no salieron las cosas siguieron siendo fieles. A ellos, transmitirles que estamos felices por haberles podido dar esta alegría”, añadió Fossati.

FPF inicia proceso disciplinario contra Universitario por incidentes

La gravedad de los hechos no pasó desapercibida para las autoridades deportivas. La Federación Peruana de Fútbol (FPF), a través de su Comisión Disciplinaria, abrió un proceso formal contra Universitario por los actos de violencia cometidos en el recinto de Ate. El club crema deberá responder por las agresiones que sufrieron algunos de sus jugadores por parte de sus propios seguidores.

En paralelo, Universitario emitió un comunicado oficial en el que condenó los hechos y aseguró que se tomarán medidas para salvaguardar la integridad de su plantel y cuerpo técnico. El pronunciamiento incluyó una firme advertencia contra cualquier acto que atente contra la seguridad en los entrenamientos, partidos o alrededores del estadio.