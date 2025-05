¿Vuelve a Alianza Lima? Christian Cueva revela sus sentimientos a Jefferson Farfán: "Imagínate yo"

El mediocampista de 33 años ha retomado un papel protagónico, especialmente en los últimos encuentros de la Liga1 y la Copa Sudamericana, donde porta la camiseta número '10'. En el reciente programa de Enfocados, Aladino hablo sobre su el club Alianza Lima y su deseo de volver.

A pesar de su paso por Alianza Lima, donde no cumplió con las expectativas de los seguidores del club, Cueva no descartó la posibilidad de regresar al equipo de sus amores. En una conversación con Jefferson Farfán para el podcast 'Enfocados' en YouTube, Cueva comentó: "A ti, que ya estás retirado, no te gustaría, imagínate yo", dejando claro que le gustaría tener una nueva oportunidad en el club blanquiazul.

El futbolista también expresó su apoyo a Alianza Lima, destacando la llegada de refuerzos de calidad y deseándoles lo mejor. "Hay que desearle lo mejor siempre, a Alianza han llegado buenos refuerzos. Al margen de la situación que pasé en el partido de Cienciano contra Alianza, que lógicamente me dolió", comentó Cueva, haciendo referencia a su encuentro con el club en el que militó en el pasado.

Cueva agregó que su corazón "es lógicamente aliancista, pero solo Dios sabe". Agradeció además a la directiva de Cienciano por el respaldo que le brindaron durante su estadía en el club cusqueño.

Finalmente, el jugador, quien participó en el Mundial de Rusia 2018, mencionó que Alianza Lima ahora cuenta con Néstor Gorosito, un entrenador que genera confianza en los futbolistas, algo que Cueva también experimentó en su última etapa con el club de La Victoria.