Luego que el último fin de semana el local de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) amaneciera con amenazas de muerte a los árbitros, el periodista Giancarlo Granda acusó a su colega Peter Arévalo de incitar a la violencia. Inclusive, las redes sociales se inundaron con un gesto que realizó el ‘Flaco’ y que darían a entender que Mr. Peet consumiría algún tipo de sustancia ilícita. No obstante, el narrador aseguró horas después que todo fue un malentendido y que se comunicó personalmente con el conductor de ‘A presión’ para pedirle disculpas por sus comentarios.

Frente a ello, muchos esperaban la respuesta de Arévalo, quien se caracteriza por su estilo frontal y sin pelos en la lengua. Fue así que Mr. Peet tomó unos minutos de su programa de YouTube para referirse al tema y corroborar la versión de Granda. De igual manera, deslizó la posibilidad de tomar acciones legales en contra del ‘Flaco’.

Mr. Peet se pronuncia tras ser acusado de incitar la violencia por Giancarlo Granda

El pasado lunes 5 de mayo, Peter Arévalo apareció en su programa en YouTube, ‘A presión con Mr. Peet’ para referirse a las acusaciones que recibió por parte de Giancarlo Granda. Según el popular narrador, el ‘Flaco’ sí se comunicó con él para pedirle disculpas, por lo que elige creer en su versión, no sin antes mandarle un mensaje bastante ‘picante’.

“Yo no sabía nada porque yo no veo programas deportivos. Yo cuando hablo, me equivoco o acierto, pero es con la mía. Estaba haciendo programa en la madrugada y me llegan mensajes mencionándome a este muchacho (Giancarlo Granda), recién lo veo en la mañana”, explicó el también conductor a modo de introducción.

“Hemos hablado de la situación, después hablé con mi madre, que no entiende por qué hablan de su hijo, pero me quedo con una frase de ella que me dijo desde muy niño, que a la gente hay que enseñarle a ser gente. Yo creo en lo que he hablado con esta persona, ya hablé muy temprano con Giancarlo y creo en su palabra”, agregó.

Peter Arévalo habla sobre el gesto que hizo Giancarlo Granda

En otro momento de su intervención, Peter Arévalo también se refirió al polémico gesto que realizó Giancarlo Granda, quien se agarró la nariz y que muchos creyeron que era una insinuación de que Mr. Peet consumiría algún tipo de droga. Al respecto, el narrador de L1 Max se mostró bastante molesto y negó rotundamente que dicha situación fuera verdad.

“Resulta que hasta soy coqu***. Un calificativo más: machista, xenófobo, homofóbico, incitador a la violencia, coqu***. Eso, como se lo dije, ya es un tema grave. Por último, si yo lo hiciera, es un tema mío, pero no lo hago. Alguien gratuitamente no puede decir que consumo drogas”, sostuvo.

Asimismo, deslizó la posibilidad de emprender acciones legales contra su compañero de profesión. “Acabo de reunirme con mi productor y mis abogados. Cada quien tendrá que hacerse cargo de lo que ha dicho y lo que ha insinuado, pero voy a creer en la conversación que he tenido con Giancarlo en la mañana”, aseveró.