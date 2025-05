Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO: horario, alineaciones y canal TV para ver el Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima vs Atlético Grau en vivo por internet | Luego de caer en la Copa Libertadores, los dirigidos por Néstor Gorosito afrontan un duelo clave este sábado 10 de mayo por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1. Blanquiazules y albos se verán las caras en el Estadio Nacional, a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 MAX. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

El conjunto victoriano no afronta su mejor momento en la campaña. La derrota frente a Sao Paulo complicó sus chances de clasificar a los octavos de final de la Libertadores, mientras que en el certamen local la caída contra Cienciano les impidió acercarse al líder Universitario. A estos se suma las ausencias que tendrá por expulsiones y lesiones: Carlos Zambrano, Paolo Guerrero y Pablo Lavandeira.

Por su parte, los dirigidos por Ángel Comizzo tiene la urgencia de obtener un triunfo para alejarse de las últimas posiciones. Al respecto, el estratega reconoció que Alianza es un gran rival; sin embargo, indicó que para él no es espacial enfrentarlo y que es "un equipo más".

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau?

El encuentro entre Alianza Lima vs Atlético Grau, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2025, comenzará a partir de las 3:30 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Alianza Lima vs Atlético Grau?

En Perú, la transmisión del Alianza Lima vs Atlético Grau estará a cargo de L1 MAX, canal creado por la FPF y 1190 Sports, que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadora, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

¿Cómo sintonizar Alianza Lima vs Atlético Grau vía L1 MAX?

Para ver el Alianza Lima vs Atlético Grau por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales dependiendo del cableoperador que tengas contratado.

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

¿Cómo ver la Liga 1 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el cotejo entre Alianza Lima vs Atlético Grau por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.

Alianza Lima vs Atlético Grau: alineaciones posibles

El cuadro íntimo tendrá que reemplazar a Pablo Lavanderia, Carlos Zambrano y Paolo Guerrero en su equipo titular.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Pablo Ceppelini y Hernán Barcos.

Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Pablo Ceppelini y Hernán Barcos. Atlético Grau: Álvarez; Rojas, Tapia, Franco, Bolívar; Guarderas, Soto, Rostaing, Vilca; Bandiera y Raúl Ruidiaz.

Alianza Lima vs Atlético Grau: pronóstico

A un día para el partido, las principales casas de apuestas le dan el favoritismo a Alianza Lima.