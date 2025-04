El regreso de la Copa Libertadores tras una semana de ausencia marcará la vuelta, al menos a nivel internacional, de un personaje que ya se ha vuelto de los más emblemáticos en esta edición del torneo: Segundo Castillo. El DT de Barcelona de Ecuador, equipo que juega como local ante Universitario de Deportes esta fecha, ha venido sorprendiendo con su selecta colección de trajes y todo apunta a que este cotejo no será la excepción.

Aunque esta costumbre no es nueva en el entrenador (lo viene haciendo por lo menos desde el 2023), este 2025 parece haber redoblado la apuesta al vestir trajes más coloridos y extravagantes, pero sin dejar de lado la clase que lo caracteriza. Ya sea que su equipo no juegue como él quiere o logre los resultados que busca, 'Sir Second Castle' siempre se las arreglará para sobresalir.

Los trajes de Segundo Castillo en la Copa Libertadores

Desde un sobrio traje negro con chaleco gris que vistió en la victoria sobre Independiente del Valle, pasando por el esmoquín de color beige que lució en el 'baile' que sus dirigidos le dieron al Corinthians de Brasil, hasta el conjunto color melón con el que causó furor en el empate ante River Plate, Castillo se las ha arreglado para quedar en la retina de los hinchas con su estilo.

Traje de Segundo Castillo ante Independien te del Valle, por fase de grupos. Foto: AFP

Frente a Corinthians, el esmoquín blanco de Castillo causó furor. Foto: Conmebol Libertadores

Ante River Plate, Segundo Castillo sorprendió con esta vestimenta. Foto: AFP

Según la prensa ecuatoriana, los 'outfits' del DT tienen costos que oscilan entre los 400 y 1.500 dólares, cifra que parece no importarle mucho al estratega, quien ni siquiera bajo la lluvia ha dejado de lucir sus mejores prendas.

¿Por qué Segundo Castillo viste elegante en la Copa Libertadores?

Hace algunas semanas, el propio 'Mortero' explicó a qué se debía su costumbre de vestir elegantemente. "Sobre la vestimenta, ya lo he dicho antes, siento que tengo que estar a la altura del equipo que estoy y el torneo que estamos jugando", declaró.

Además, reveló que es su esposa quien lo guía al momento de vestirse. "Mi esposa es la que me ayuda en cuanto a la vestimenta. Si ella me ve lindo, basta y sobra. Siempre se fija en cómo debo estar vestido", refirió.

¿A qué hora juega Barcelona SC vs Universitario?

El partido de hoy entre Barcelona SC y Universitario arranca a las 9.00 p. m. (misma hora en Perú y Ecuador). La transmisión por TV estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus.