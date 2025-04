Uno de los sueños más grandes de todo fanático del fútbol es ver jugar juntos a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Durante mucho tiempo se les ha visto enfrentarse entre sí con sus equipos o selecciones, pero nunca antes haber compartido una misma camiseta. Algo que podría cambiar y hacerse realidad gracias a Carlos Tévez.

El exjugador de la selección argentina y Boca Juniors sostuvo una entrevista con la plataforma de streaming Olga, donde contó que hará todo lo posible para juntar a los capitanes del Inter Miami y Al-Nassr en su partido de despedida. "Los juntaremos", expresó el popular 'Apache'.

En dicho programa, Carlos Tévez expresó su deseo de hablar con Juan Román Riquelme para organizar su partido de despedida en La Bombonera: "Es algo que tengo pendiente, sería lindo cerrar un ciclo. Creo que se va a dar, se tiene que dar. Tengo que cerrar un ciclo. No hubo una charla todavía. Lo voy a hacer, seguramente lo voy a hacer. Hay que fijarse cuándo. No es fácil".

Al ser consultado sobre las principales figuras que podrían estar en este partido de despedida, el 'Apache' fue consultado sobre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, a lo que señaló: "Los juntamos. Los voy a buscar yo. Los tengo agendados en Whatsapp como 'CR7' y 'Enano'". Recordemos que con el portugués, Tévez compartió vestuarios en el Manchester United y con la 'Pulga' en la selección argentina.

Con respecto a otros invitados, el exentrenador de Independiente numeró: "Wayne Rooney... Van der Sar de un lado y Buffon del otro. En los centrales va venir seguramente Rio Ferninand, Vidic… vamos a traer a Chiellini, Bonucci. Patrice Evra, mi hermano, no puede faltar".

Nombró también al actual presidente de Boca Juniors: "Volantes... Pirlo, Paul Scholes, Román seguramente va estar, Leo Messi, Cristiano vamos a traerlo".

Finalmente, se refirió a la relación que tiene con Juan ROmán Riquelme y si este partido serviría para dejar de lado sus diferencias: "Se tiene que dar. Sería lindo este fin de año. No está cerca de una elección. Me tengo que juntar con Román por el tema de la cancha y que no sea otro año, por la política. Todo da vuelta en mi cabeza. Tengo que poner la idea. Me tengo que sentar con él. Se podría hacer a fin de año tranquilamente".