El Estadio Monumental disfrutó, el último 29 de enero, de la visita de una de las estrellas más grandes no solo del fútbol, sino del deporte mundial: Lionel Messi. En el amistoso Universitario vs Inter Miami, el astro argentino deleitó al público peruano. Por ese motivo, despertó el interés de los aficionados por la posibilidad de que Cristiano Ronaldo también pise suelo peruano.

En ese sentido, Pol Liza, gerente general de la productora Long Play, empresa que trajo a Messi al Perú, compartió su perspectiva sobre este tema y aclaró las dificultades que enfrenta para concretar un evento similar con CR7.

¿Cristiano Ronaldo vendrá a Perú?

En una entrevista en el programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP, el empresario abordó los rumores que circularon sobre la llegada del astro portugués. A pesar de la gran demanda de los fanáticos, el promotor dejó en claro que no tiene conexión directa con el Al Nassr, club del 'Bicho', lo que complica la posibilidad de organizar un espectáculo con su participación.

"Créeme que me lo han preguntado y que me encantaría, pero no tengo conexión con el equipo (Al Nassr) de él ni, mucho menos, una empresa que se encargue de hacer giras me ha propuesto hacer algo como eso. Nos encantaría, seguro, porque estamos hablando de otro de los jugadores grandes del planeta y como show espectáculo seguro que sería increíble, pero no tenemos un acercamiento por ahora", detalló.

Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, juega en Al Nassr de Arabia Saudita. Foto: Al Nassr/X

¿Cómo surgió el rumor de la visita de Ronaldo a Lima?

Hace días, en el espacio 'Palabra de hincha', el periodista Jorge Solari manifestó que la organización del Universitario vs Inter Miami quieren traer a más estrellas. Una de las opciones es el Al-Nassr de 'CR7', pero FC Barcelona y Real Madrid también son opciones para llegar al Perú.

"La empresa que trajo al Inter Miami, que fue un muy buen negocio, fuera de que hubo un error, que seguramente lo van a subsanar, está pensando en seguir con shows y espectáculos deportivos de esa manera. Está pensando en traer en algún momento del año a equipos como Barcelona, Real Madrid o incluso Al-Nassr de Cristiano Ronaldo", afirmó.