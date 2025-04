Luego de la excelente gestión que se realizó al ver a Lionel Messi en Perú jugando por Universitario de Deportes, en el país quieren repetir este acontecimiento, pero en esta oportunidad con Cristiano Ronaldo. Así es, el prestigioso jugador de fútbol internacional podría llegar a tierras peruanas si las gestiones se llegan a concretar.

André Carrillo, en entrevista con el streamer Cristorata, declaró que hubo personas que se contactaron con él para que pueda enviarles el número del club Al Nassr, equipo que tiene como figura principal a uno de los máximos referentes actuales del fútbol mundial: Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo podría llegar a Lima por un partido de exhibición

En un programa en vivo por la plataforma de Kick, André Carrillo fue consultado si es verdad que Cristiano vendría a Lima para jugar ante Alianza Lima, a lo que respondió que no está seguro, pero sí hubo gente que quiere gestionar un duelo para que el 'bicho' logre jugar en tierras peruanas.

"A mí me están pidiendo el contacto algún directivo de Al Nassr, varias personas de Lima. Quieren hacer lo que hicieron con el Inter Miami que fue para allá (Lima) y quieren llevar a Al Nassr de Cristiano Ronaldo", refutó la 'culebra', quien se prepara para su partido ante Fluminense del día miércoles 16 de abril por el torneo brasileño.

¿Qué fue lo que dijo meses atrás el gerente general de la productora Long Play?

Durante una entrevista en febrero para el programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP, el empresario comentó sobre los rumores relacionados con la posible llegada de la estrella portuguesa. A pesar del entusiasmo de los seguidores, el promotor aclaró que no mantiene vínculos directos con el Al Nassr, equipo del reconocido jugador, lo cual dificulta la organización de un evento que cuente con su participación.

"Créeme que me lo han preguntado y que me encantaría, pero no tengo conexión con el equipo (Al Nassr) de él ni, mucho menos, una empresa que se encargue de hacer giras me ha propuesto hacer algo como eso. Nos encantaría, seguro, porque estamos hablando de otro de los jugadores grandes del planeta y como show espectáculo seguro que sería increíble, pero no tenemos un acercamiento por ahora", afirmó.