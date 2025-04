Real Madrid vs Arsenal protagonizarán uno de los encuentros más electrizantes por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2024-25. En la ida, los dirigidos por Mikel Arteta se impusieron por 3-0 con un doblete de Declan Rice y otro más de Mikel Merino, por lo que los merengues deberán hacer un partido perfecto para conseguir su clasificación a las semifinales del torneo europeo.

Debido a que los gunners convirtieron tres goles, los dirigidos por Carlo Ancelotti deberán convertir cuatro tantos en adelante para acceder a las semifinales de la Liga de Campeones. También pueden darse otros resultados que se explicarán a continuación.

¿Qué resultados necesita el Real Madrid para clasificar a las semifinales de la Champions League?

Para clasificar de manera directa, Real Madrid tiene que convertir cuatro o más goles ante el Arsenal.

Si es que Real Madrid gana por 3-0, entonces irán a la prórroga y si persiste la igualdad, irán a la tanda de penales.

Si es que el Arsenal convierte algún gol, Real Madrid deberá convertir el doble. Es decir, si los gunners se ponen 1-0 en su momento, los blancos deberán vencer por 5-1, debido a que la serie estaría 5-4.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Arsenal por la Champions League?

El duelo entre Real Madrid vs Arsenal por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League se llevará a cabo este miércoles 16 de abril a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Real Madrid vs Arsenal por la Champions League?

La transmisión del Real Madrid vs Arsenal por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus Premium. En España se puede ver a través de Movistar+, DAZN, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

Real Madrid vs Arsenal: posibles alineaciones

Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, David Alaban; Aurelién Tchouaméni, Luka Modric; Rodrygo, Jude Bellingham, Vinicius Jr.; Kylian Mbappé.